Leia aqui o DN desta sexta-feira, 22 de maio

PS abre dez pontos de vantagem e AD cai para terceira força, diz o barómetro DN/Aximage, tema que faz a manchete da edição desta sexta-feira, 22 de maio, do Diário de Notícias.Um ano após as últimas legislativas, socialistas lideram com 33,4% das intenções de voto. Chega tem 23,5%. Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.No destaque fotográfico as armas da Airbus para vender aviões a PortugalOutros temas:CE corta a fundo no crescimento do país e teme pelo turismo em 2026Eleições na JSD. Juventude Social-Democrata vai ter em Viseu primeiro duelo pela liderança desde 2020Crianças abandonadas. De França a Alcácer do Sal: O que se sabe sobre as crianças abandonadas na EN 253 Vitória de Setúbal. Advogado confirma que direção do Vitória assinou contrato polémicoGuerra. Aumenta pressão para Ucrânia entrar na UE e NATOEspanha. Acusação contra Zapatero é mais uma dor de cabeça para SánchezEntre as imagens, de João Lopes. Para acabar com o cinema Música. Marisa Liz: “Queria canções em que não se percebesse de onde eram. Como se cada um de nós fosse um país” .Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento de economia Dinheiro Vivo:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento DN Sport: