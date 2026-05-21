Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 22 de maio

Os quatro senhores da Europa são o destaque fotográfico do DN Sport desta sexta-feira, 15 de maio, que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias.Unai Emery é o mais novo membro da elite de treinadores que mais troféus europeus conquistaram ao nível de clubes (cinco), juntando-se a José Mourinho, Carlo Ancelotti e Giovanni Trapattoni.Outros destaques:Ténis. Alex Corretja elogia tenistas portugueses que procuram afirmar-se na edição deste ano do torneio Roland GarrosBrasil. ‘Lobby’ por Neymar no Mundial 2026 foi de deputado a atleta cortado e transformou a convocatória num ‘grande circo’Futebol. Diogo costa com o n.º 2 do fc Porto? Não seria inédito num guarda-redes... tal como já houve médios com o número 1.Descarregue o suplemento DN Sport na íntegra:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Diário de Notícias:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Dinheiro Vivo: