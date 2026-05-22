Mais de 430 detidos por violência doméstica no primeiro trimestre pela PSP

A PSP registou 3725 denúncias de violência doméstica e deteve 433 pessoas no primeiro trimestre do ano, um ligeiro aumento em relação ao mesmo período de 2025, revelou esta sexta-feira, 22 de maio, aquela polícia, avançando que apreendeu 99 armas neste contexto.Numa nota enviada à Lusa, a Polícia de Segurança Pública especifica que, entre janeiro e março, registou 3725 ocorrências de violência doméstica, mais 104 do que em igual período de 2025, quando chegou a esta polícia 3.621 denúncias.Aquela força de segurança avança também que deteve 433 pessoas durante aquele período, mais 31 do que nos mesmos meses de 2025, quando foram detidas 402 por violência doméstica.A PSP indica também que, no primeiro trimestre, foram apreendidas 99 armas no contexto de ocorrências de violência doméstica, entre as quais 38 armas de fogo e 30 armas brancas.No mesmo período, a polícia executou igualmente um conjunto de medidas de proteção às vítimas de violência doméstica, nomeadamente 4871 contactos periódicos com vítimas, 4765 ações policiais de avaliação de risco, 3450 reforços com orientações de proteção pessoal, 2083 reforços com transmissão de informação sobre recursos de apoio e 1163 propostas ao Ministério Público de aplicação de medidas de coação.A PSP realizou ainda 1151 ações de reforço de patrulhamento junto do local da ocorrência do crime de violência doméstica, residência da vítima ou local de trabalho e sinalizou 987 crianças junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).No âmbito do combate à violência doméstica e violência no namoro, a PSP desenvolveu também, entre janeiro e março, 952 ações de sensibilização e 67 ações de formação dirigidas aos seus elementos policiais nesta área específica..Número de presos por violência doméstica está a aumentar e há mais agressores em programas de reabilitação.Violência doméstica matou 25 pessoas no ano passado