José Luís Carneiro, secretário-geral do PS.
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS.FOTO: Paulo Spranger
Política

Barómetro DN/Aximage: PS abre dez pontos de vantagem e AD cai para terceira força

Um ano após as últimas legislativas, socialistas lideram com 33,4% das intenções de voto. Coligação de Governo cai para terceiro lugar, com 23,2%, embora em empate técnico com o Chega (23,5%).
Rui Frias
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