Revista de imprensa. Um terço das detenções por abuso tem origem em denúncias das escolas

O Público destaca esta sexta-feira que quase um terço das detenções por abuso sexual tem origem em denúncias das escolas. "Entre o início do ano lectivo e o fim de Abril, as escolas denunciaram pelo menos 19 situações que resultaram na detenção de homens. Nestes casos, todos eles do círculo mais próximo das vítimas", diz.O Expresso avança que centenas de detentores de Vistos Gold processam o Estado por causa da nova lei da Nacionalidade, que trava obtenção da nacionalidade no prazo de cinco anos. Diz ainda que há cada vez mais investidores a cancelar pedidos de residência.No Jornal de Notícias o destaque vai para um candidato a oficial de Polícia expulso do curso por publicações homofóbicas e racistas. Os posts nas redes sociais são anteriores à entrada na escola da Polícia, mas foram mantidos online.Já o Correio da Manhã fala de orgias gay em casas paroquiais que foram denunciadas à PJ do Porto. Segundo o jornal, este "poderá ser um dos grandes escândalos da Igreja Católica em Portugal".O Diário de Notícias destaca que, segundo o decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros, os médicos dispensados das urgências não pdem ser tarefeiros. .Leia o DN desta sexta-feira, 08 de maio.Por ser sexta-feira, pode ainda ler os suplementos de Economia e de Desporto do DN: o Dinheiro Vivo e o DN Sport..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 08 de maio.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 08 de maio.O Negócios diz que FMI e Bruxelas criticam IVA reduzido no turismo. "São as famílias com os rendimentos mais altos aquelas que mais beneficiam das taxas preferenciais de 6% no alojamento e de 13% na restauração. No primeiro caso, a equipa técnica das Finanças que está a avaliar benefícios fiscais já admitiu que o setor possa estar a capturar a redução, elevando preços, sem qualquer vantagem para os consumidores", diz.O Eco avança que a guerra no Médio Oriente força Portugal a ser mais cirúrgico na emissão de dívida pública.