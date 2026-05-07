Leia o DN desta sexta-feira, 08 de maio

"Médicos dispensados das urgências não podem ser tarefeiros". É a manchete do DN desta sexta-feira, 08 de maio.O Decreto-lei acrescenta que os internos que não ingressaram no SNS também estão impedidos de desempenhar funções como tarefeiros. Associação dos Médicos Prestadores de Serviço e Fnam dizem que se houver restrições e incompatibilidades, "utentes do interior serão os mais prejudicados". Cenários de protesto "em cima da mesa."No destaque fotográfico, "Sobredotados sem resposta: escolas falham apoio as crianças".Mais destaques:- Leão XIV: um ano do papa da serenidade desarmante" que está a fazer ouvir a sua voz- Emilce Cuda "Quando vi Prevost ja papa fiquei paralisada. E ele disse: continuo o mesmo. Disse-o com o sorriso de sempre"- Habitação: Casas a Sul do Tejo valorizam 30% no primeiro trimestre- Concertação Social: Lei laboral sem acordo segue para a AR com Chega a abrir a porta à negociação- Protocolos: Portugal coopera com rede torense europeia para identificação de armas 3D- Conflito: Relatório da CIA mina planos de bloqueio aos portos iranianos- Perfil: Mark Carney, o primeiro-ministro que esta unir o Canadá à EuropaDescarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Veja a capa ao detalhe: