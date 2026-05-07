Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 08 de maio

"Oliver Solberg domina primeiro dia de ação no Rali de Portugal". É o destaque do DN Sport desta semana.Já está na estrada a edição 59 do Rali de Portugal, 6.ª etapa do Mundial, e o sueco Oliver Solberg (Toyota) foi o mais forte após as três especiais do dia. A prova termina domingo na chamada "Catedral dos Ralis em Portugal", a cidade de Fafe, palco do internacionalmente famoso "Salto da Pedra Sentada". O DN Sport conta-lhe toda a história da mítica etapa (ver pág. 11) e a importância económica que tem para a região minhota..Descarregue o suplemento na íntegra:.Veja ao detalhe: