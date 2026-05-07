Médicos com contrato de prestação de serviço vão ter regime transitório até ao final do ano.
Médicos com contrato de prestação de serviço vão ter regime transitório até ao final do ano. Gerardo Santos
Sociedade

Médicos dispensados da urgência e internos que não ingressaram no SNS não podem ser tarefeiros

Governo aprovou decreto que regula atividade de prestação de serviços para dar “maior qualidade à prestação de cuidados”. Não tem limitação à urgência, mas é um regime “complementar, excecional”, “para responder a necessidades pontuais e temporárias”. Associação que representa tarefeiros e Fnam dizem que se houver restrições e incompatibilidades, “utentes do interior serão os mais prejudicados”. Cenários de protesto “estão em cima da mesa.”
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