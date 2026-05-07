Leia aqui o DV desta sexta-feira, 08 de maio

O destaque do DV desta semana é: "Sonae investe 50 milhões de euros em oito novos hotéis e prepara entrada nos Açores".A foto principal também é sobre hotelaria: Hotel Verride deixa de ser Valverde ao fim de apenas oito meses.Mais destaques:- Casas a Sul do Tejo valorizam 30% no primeiro trimestre- Garantia pública faz disparar crédito à habitação mas geopolitica ameaça- Os sete filhos Emirados saem de casa do pai Saudita aos 59 anos, mas choque pode levar anos a repararOpinião de Eugénio Viasa Monteiro: Trabalho de alto conteúdo para jovens IndianosDescarrege o suplemento:.Veja a "primeira" em detalhe: