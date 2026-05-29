Revista de imprensa. Prestação Social Única obriga a trabalho social

A operação da Pj realizada ontem em Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra, envolvendo a adjudicação de contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia, e que teve buscas na sede do PS, da qual resultaram cinco detenções, está em destaque na imprensa desta sexta-feira, 29 de maio, por envolver negócios suspeitos de dois milhões. Mas há mais assuntos para ler.O Expresso avança que o trabalho social será obrigatório para quem recebe apoios. "O Governo vai aprovar em Conselho de Ministros a medida que pretende juntar debaixo das mesmas condições de acesso 13 prestações como o Rendimento Social de Inserção. Uma dessas condições será a obrigatoriedade de pôr os beneficiários a realizar 'trabalho social'”, lê-se.O Público avança que a Proteção de Dados defende que donativos a partidos sejam divulgados. "Parecer da Comissão Nacional de Protecção de Dados aponta regulamento europeu como “particularmente relevante” e admite que donativos partidários mais elevados sejam de publicidade obrigatória", diz.O Correio da Manhã conta que uma vítima de acidente após quatro horas sem vigilância das urgências de Faro.No Diário de Notícias empresários avisam que vão subir mais os preços até setembro..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 29 de maio.Por ser sexta-feira, pode ainda ler os suplementos de economia e de desporto, o Dinheiro Vivo e o DN Sport, respetivamente..Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 29 de maio.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 29 de maio .O Negócios oferece uma edição de aniversário que dá destaque à Inteligência Artificial. "Aposta ganha ou despesa ainda sem retorno, IA veio para ficar", titula. "A inteligência artificial está no centro do debate sobre o papel da tecnologia no desenvolvimento empresarial. Para a maior parte, ainda não dá frutos. Mas já há quem reporte ganhos em termos de produtividade. Retorno financeiro é mais difícil de calcular", lê-se.O Eco traz uma reportagem sobre aquilo que chama o “lego gigante” que faz voar as receitas da TAP: a manutenção.