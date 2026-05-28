Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 29 de maio

Empresários avisam que vão subir preços até setembro. É o principal destaque do Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 29 de maio, que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Dinheiro Vivo:.Outros destaques:Nathalie Hellard-Lambic, CEO da Airbus Portugal: Um quarto das encomendas à Airbus Portugal são da área da Defesa. E vão crescerVIC Properties. Six Senses chega à Comporta para colocar região na ‘Champions League’ do turismo mundialArménia. O país que tem a adega mais antiga do mundo ainda é um bebé na produção de vinho Opinião. Luís Tavares Bravo: A Europa está envelhecida, mas não condenada.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Diário de Notícias:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento DN Sport: