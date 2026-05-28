Empresários avisam que vão subir ainda mais os preços durante o verão
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Economia

Empresários avisam que vão subir ainda mais os preços durante o verão

Guerra continua e Portugal, pequena economia dependente do exterior, enfrenta a pior inflação dos últimos dois anos. Maioria dos 4.700 empresários inquiridos pelo INE dizem que pior está para vir.
Luís Reis Ribeiro
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