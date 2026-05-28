Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 29 de maio

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Descarregue nesta página o suplemento de Desporto do Diário de Notícias desta semana.
Carlos Miguel Nogueira
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“Nunca vivi para ser herói. Vivi para ser melhor”, diz Carlos Lopes em entrevista ao DN Sport, 50 anos depois de ter conquistado o primeiro grande título mundial do atletismo português. É este o destaque desta sexta-feira, 29 de maio, do suplemento de desporto que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias.

Outros destaques:

  • Portugal entra no Mundial com plantel mais valioso do que

    a campeã do mundo Argentina

  • Roland Garros. Jaime Faria junta-se a Nuno Borges e reforça campanha lusa na ‘Cadetral’ da terra batida

  • Wrestling. WWE regressa a Portugal na próxima semana após nove anos de ausência e com enchente esperada na Meo Arena

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