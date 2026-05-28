Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 29 de maio

“Nunca vivi para ser herói. Vivi para ser melhor”, diz Carlos Lopes em entrevista ao DN Sport, 50 anos depois de ter conquistado o primeiro grande título mundial do atletismo português. É este o destaque desta sexta-feira, 29 de maio, do suplemento de desporto que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias.Outros destaques:Portugal entra no Mundial com plantel mais valioso do que a campeã do mundo ArgentinaRoland Garros. Jaime Faria junta-se a Nuno Borges e reforça campanha lusa na ‘Cadetral’ da terra batidaWrestling. WWE regressa a Portugal na próxima semana após nove anos de ausência e com enchente esperada na Meo Arena .Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Diário de Notícias:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Dinheiro Vivo: