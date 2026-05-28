Leia aqui o DN desta sexta-feira, 29 de maio

Empresários avisam que vão subir mais os preços até setembro. Esta é a manchete da edição desta sexta-feira, 29 de maio, do Diário de Notícias.A esmagadora maioria dos quase 7.000 empresários e gestores de vários sectores de atividade económica em Portugal - ouvidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 1 e 21 de maio - adverte que terá de continuar a subir os preços de venda ao longo dos próximos três meses, devido ao agravamento dos custos de produção imposto pelo choque energético, desde o início de março. De acordo com informações recolhidas pelo DV/DN, a inflação sentida pelos consumidores - que quase duplicou de ritmo, subindo de 1,9% em janeiro para 3,3% em abril, o valor mais elevado em dois anos - vai continuar em alta. Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.A foto de capa para a entrevista de Carlos Lopes ao DN Sport. “Nunca vivi para ser herói. Vivi para ser melhor” Outros temas:"Operação Imergente". PS quer distanciar-se de investigação que envolve autarca e assessor Pobreza. Idosos e famílias com filhos lideram pedidos de ajuda alimentarGuerra. Ataques não travam acordo entre EUA e Irão, mas palavra final é de TrumpCinema. O renascimento da Nova Vaga .Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento de economia Dinheiro Vivo:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento DN Sport: