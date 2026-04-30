Revista de imprensa. Naturalização de Abramovich ainda sem explicação e os perigos do mar após as tempestades

O Público traz de volta, esta quinta-feira, a naturalização de Roman Abramovich para dizer que, cinco anos depois, esta continua sem explicação. O jornal lembra que o milionário russo se tornou cidadão português em apenas dois meses e meio, em 2021, e que o caso expôs falhas no controlo do Estado e levou à revisão da lei.O Expresso diz que 20 agentes e oficiais da PSP foram inquiridos no caso de tortura policial na esquadra do Rato, em Lisboa, e que só um acusou os colegas. Um testemunho que se revelou fundamental para a investigação.O Jornal de Notícias diz que as tempestades agravaram os perigos para os banhistas durante a época balnear, que começa na sexta-feira. "O mau tempo alterou a costa portuguesa e isso muda também os fundões, os declives acentuados, os remoinhos e os agueiros. Estas correntes que puxam o banhista para fora de pé são, aliás, a principal causa do afogamento em Portugal", escreve.O Correio da Manhã destaca que a Justiça demorou dois anos a encontrar as escutas da conversa de António Costa com Lacerda Machado. O jornal diz que a conversa sobre o centro de dados, em Sines, só foi descoberta em outubro de 2025, depois de uma revisão à investigação.O Diário de Notícias avança que dois terços das grandes medidas do novo PTRR já estavam previstos no Orçamento do Estado..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 30 de abril.No DN poderá ainda encontrar os suplementos de Economia e de desperto, o Dinheiro Vivo e o DN Sport, respetivamente..Leia aqui o DV desta quinta-feira, 30 de abril.Leia aqui o DN Sport desta quinta-feira, 30 de abril.O Negócios diz que 50 anos depois da Reforma Agrária ainda há terras por devolver.