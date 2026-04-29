Leia aqui o DN Sport desta quinta-feira, 30 de abril

Uma reportagem DN é o grande destaque do DN Sport desta semana:Gualdim Pais. Na casa da medalhada olímpica Patrícia Sampaio cabem castores, gaivotas e uma nova fornada de campeões de judoClube de Tomar tem na medalhada com o bronze em Paris2024 a sua maior referência. É treinada pelo irmão Igor, único professor a tempo inteiro para cerca de 90 judocas, e alma do projeto, que sobrevive com um orçamento de 47 mil euros. Faltam recursos humanos e verbas, mas sobra vontade e ambição, como mostram os títulos nacionais de Vicente, Afonso e Guilherme.Nesta edição destaca-se ainda o texto de opinião de Fernando Gomes, presidente do Comité Olímpico de Portugal: Responsabilidade, ambição e compromisso olímpicoDescarregue o suplemento na íntegra:.Veja a "primeira" em detalhe: