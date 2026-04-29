Luís Montenegro (primeiro-ministro), Joaquim Miranda Sarmento (ministro das Finanças), Manuel Castro Almeida (ministro da Economia). Lisboa, 28 de abril de 2026.
Luís Montenegro (primeiro-ministro), Joaquim Miranda Sarmento (ministro das Finanças), Manuel Castro Almeida (ministro da Economia). Lisboa, 28 de abril de 2026.Foto: Reinaldo Rodrigues
Economia

Dois terços das grandes medidas do novo PTRR estavam previstos no Orçamento do Estado há seis meses

OE 2026 feito em outubro, tempestades em janeiro e fevereiro. Seis meses depois do OE, governo apresenta plano de reconstrução, mas mais de metade (65%) das medidas são decalcadas do orçamento.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Mau Tempo
Orçamento do Estado
Despesa pública
Tempestades
edição impressa
PTRR
Diário de Notícias
www.dn.pt