Leia aqui o DN desta quinta-feira, 30 de abril

Dois terços das grandes medidas do novo PTRR já estavam previstos no Orçamento do EstadoÉ esta a manchete do DN desta quinta-feira, edição de fim de semana "prolongado". Orçamento do Estado (OE) foi feito em outubro e as tempestades ocorreram no início deste ano. Mais de metade (65%) das medidas do Plano Portugal, Recuperação, Transformação e Resiliência (PTRR) são decalcadas do OE2026. E a propósito do Dia do Trabalhador, na sexta-feira, publicamos entrevista ao antigo líder da CGTP Carvalho da Silva:“Foi o 1.º de Maio de 74 que transformou golpe militar numa revolução em marcha”E ainda se sublinha, na primeira página do DN: ‘E-mails’. IL admite chamar mais intervenientes no inquérito à greve do INEMDescarregue o suplemento Dinheiro Vivo -- onde encontrará o texto que faz manchete -- no link abaixo:.Leia aqui o DV desta quinta-feira, 30 de abril.Descarregue ainda o DN Sport, o suplemento de Desporto do DN:.Leia aqui o DN Sport desta quinta-feira, 30 de abril.Descarregue a edição eletrónica do DN:.Veja a primeira página em detalhe: