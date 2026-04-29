Leia aqui o DV desta quinta-feira, 30 de abril

O grande destaque do DV desta semana vai para:Dois terços das grandes medidas do novo PTRR já estavam previstos no Orçamento do Estado Já a foto principal foca-se num novo negócio que vai de vento em popa:Alemã FRS navega para receitas acima dos dois milhões com cruzeiros ‘corporate’ no TejoE ainda se destaca a entrevista a Boris Walbaum, fundador da escola disruptiva Forward College:“O mundo está a avançar mais depressa do que as universidades, e o fosso está a aumentar”Leia estes e os outros temas do Dinheiro Vivo desta semana no suplemento completo que pode descarregar aqui:.Veja a "primeira" em detalhe: