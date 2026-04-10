Revista de imprensa. Governo agrava multas para combater sinistralidade e unidades do SNS sem fundos

O Expresso avança esta sexta-feira que o Governo quer agravar multas de trânsito a quem conduz em excesso de velocidade ou alcoolizado. Uma decisão que tem a ver com o número recorde de 20 mortos registados na Páscoa pela PSP e pela GNR. O Ministério da Administração Interna reagiu dizendo que é necessária uma reflexão séria sobre os números "Mais que isso, é tempo de agir", afirmou em comunicado no início da semana. O mesmo tema está em destaque no Jornal de Notícias, que diz qe o álcool é responsável pela maioria dos crimes cimetidos por automobilistas. "No total, foram contabilizadas 38 463 participações, mais 7441 do que em 2024, tornando este o segundo valor mais alto em 10 anos, apenas atrás do ano de 2023", diz.O Público destaca que 12 unidades dos SNS (dez ULS e dois institutos de oncologia) ficaram sem fundos para despesas em fevereiro. Segundo o jornal, o Ministério da Saúde diz que é normal este tipo de situações no início de cada exercício orçamental, mas há quase uma década que não se viam tantos hospitais em incumprimento legal nesta altura do ano.No Correio da Manhã o destaque vai para o caso da médica que é suspeita num esquema de facilitamento reformas.Já o Diário de Notícias realça o alerta do FMI, segundo o qual o fim da guerra no Irão não evita aumento do custo de vida e mais fome..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 10 de abril.Como é sexta-feira, pode ainda ler os suplementos de Economia e Desporto, o Dinheiro Vivo e o DN Sport, respetivamente..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 10 de abril.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 10 de abril.O Negócios destaca que os contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros ficam isentos de visto prévio, segundo a proposta de lei aprovada na quinta-feira em Conselho de Ministros.No Eco destaque para uma entrevista à bastonária da Ordem dos Contabilistas, que defende que há “margem” para descer o IRS este ano.