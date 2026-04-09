Leia aqui o DV desta sexta-feira, 10 de abril

Alertas do Fundo Monetário Internacional são o grande destaque do Dinheiro Vivo desta semana:Fim da guerra no Irão não evita aumento do custo de vida e mais fome no mundo, avisa FMINa foto principal a principal companhia aérea portuguesa:TAP está a transportar mais pessoas, mas a gerar menos receitaE ainda se realça a entrevista a Julia Leferman, secretária-geral da Brewers of Europe: “A cerveja é mais do que uma bebida, é um motor económico da Europa”Descarregue no link abaixo a edição completa:.Veja a primeira página em detalhe: