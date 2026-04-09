Leia aqui o DN desta sexta-feira, 10 de abril

Fim da guerra no Irão não evita aumento do custo de vida e mais fome, diz FMIEsta a manchete do DN desta sexta-feira -- o principal destaque do suplemento Dinheiro VIvo. “Se não fosse este choque, estaríamos a rever em alta as projeções de crescimento global” no novo estudo Perspetivas Económicas Mundiais, revelou a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas com a guerra, tudo mudou. “Crescimento será mais lento, mesmo que nova paz seja duradoura.”Já na foto principal, a febre amarela:Nuno Faria, investigador português, diz que há o risco de a doença regressar à EuropaEste é ainda dia do suplemento Dinheiro Vivo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 10 de abril.E também do DN Sport:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 10 de abril.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do DN:.Veja a primeira página em detalhe: