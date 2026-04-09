Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 10 de abril

Manuel Neuer, o génio das balizas mostra que a idade é só um númeroÉ este o destaque principal do DN Sport desta semana. Onze dias depois de ter festejado 40 anos, Manuel Neuer mostrou que a idade é apenas um número e vincou a razão pela qual tem sido um dos melhores guarda-redes do mundo ao longo de praticamente duas décadas. Em pleno Bernabéu, foi decisivo na vitória do seu Bayern frente ao Real Madrid, com nove defesas e duas saídas da baliza próprias de um génio. Uma exibição de sonho que lhe valeu o prémio de jogador da semana da Liga dos Campeões. Com ele “tudo é possível”, até renovar contrato com o histórico clube de Munique.Não perca ainda, na arbitragem: João Pinheiro diz que “É um marco importante” estar no mundialLeia estes e os outros temas na edição integral que pode descarregar no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: