Portugal estreia sistema de segurança de fronteiras que desafia recomendações europeias

Entrou em vigor à meia-noite deste domingo o novo modelo português de segurança nas fronteiras e gestão de imigrantes, único na União Europeia. O SEF está oficialmente extinto e as suas competências distribuídas por três polícias e duas entidades administrativas. Essas são as certezas, mas muitas dúvidas ainda subsistem sobre a eficácia desta reorganização, que foi anunciada há três anos e aprovada há já dois no parlamento, apenas com os votos favoráveis do PS e do BE.