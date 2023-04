"Temos as portas abertas à imigração, mas não fica ninguém no país sem verificação de segurança"

Ouça aqui o podcast desta entrevista:

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo à criminalidade participada em 2022, revela um aumento de 14,4% na criminalidade violenta e grave. Houve mais homicídios, mais violações, mais criminalidade de gangues praticada por menores de idade. Quer quando se compara com 2021, quer com 2019, ano pré pandémico. Estas tendências estão a consolidar-se nestes primeiros meses de 2023?

Os primeiros meses de 2023, de facto, registam um pequeno incremento na criminalidade geral e na criminalidade violenta e grave. Mas gostaria de me reportar aos números gerais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tivemos dois comparativos, dois tempos como já foi referido. Comparámos 2022, que foi um ano pós pandémico, com um ano, em grande medida, ainda pandémico (2021). Portanto, a comparação não é uma comparação.

Daí a preocupação que comparássemos também 2022 com 2019, o pós pandémico com o pré pandémico. E nessa comparação a criminalidade geral subiu 2.5%, o que não é uma grande subida, e a criminalidade violenta e grave desceu 7.8%.

Mesmo comparando com os homicídios de que falou, houve mais quatro homicídios comparados com 2019, mais 12 relativamente a 2021.

O crime de violação teve um aumento que continuou e, portanto, nesse aspeto há de facto uma curva ascendente. Obviamente será matéria para uma grande discussão.

Estes crimes de violação continuam a ocorrer maioritariamente em contexto de proximidade, de familiaridade, embora já também cresça a participação de atos praticados por desconhecidos.

O que posso afirmar é que estes crimes de violação continuam a ocorrer maioritariamente em contexto de proximidade, de familiaridade, embora já também cresça a participação de atos praticados por desconhecidos.

No entanto, penso que, tal como a violência doméstica, que também subiu, embora menos relativamente a 2019, penso que estamos a aproximar-nos gradualmente das cifras negras.

Isto é, há mais campanhas de sensibilização, na violência doméstica isso é evidente, as pessoas estão mais sensibilizadas, os postos e as esquadras que criaram os seus gabinetes de atendimento à vítima estão a ser melhorados todos os anos e vão-se melhorando as condições para receber pessoas.

Há ainda uma forte articulação com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), por exemplo, e outras organizações que estão no setor, e também a criação de condições para que as vítimas possam sair de ao pé dos seus agressores.

E acho que a própria imprensa, os próprios media, têm tido um papel muito importante nesta área.

Nessa medida, este incremento de registos deste determinado tipo de crime pode representar uma certa aproximação entre o que é registado e aquilo que efetivamente acontece.

O Podcast Soberania foi gravado no estúdio da Global Media Group © Paulo Alexandrino / Global Imagens

O Observatório de Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCPOT) assinalou na sua análise do RASI houve um incremento de atos de extrema violência por motivos fúteis, que temos uma população mais violenta, mais grupos violentos, incluindo menores, com maior recurso a armas brancas e de fogo na resolução de meras altercações e/ou para concretizar roubos de valor residual. Acompanha está análise?

Falámos há pouco no comparativo a dois tempos, mas eu acho que há três tempos. Há o tempo pós pandémico, que é o tempo atual, o pandémico e o pré pandémico.

Eu diria que nestes três tempos, o tempo pandémico, as consequências de um confinamento prolongado na saúde pública e particularmente nos comportamentos psicossociais, ainda não está estudado.

Mas o que me parece evidente, e é uma perceção generalizada em todos os dirigentes nacionais das Forças e Serviços de Segurança (FSS) com quem falo, é que há uma maior propensão para uma violência, isto é, para o crime com mais violência.

Também me parece que quando se abriu a noite houve aquela explosão de divertimento noturno nos estabelecimentos e também muito mais uso de álcool e de drogas. Essa é uma realidade que não se confina a Portugal, acontece transversalmente no mundo e na Europa.

A criminalidade geral tem vindo a aumentar, sim, mas comparada com o ano de 2019, em Portugal foi um aumento de 2,5%. Não é um aumento exponencial de uma linha crescente.

Dito isto, todo o crime é um crime. Não pode haver lugar para complacência e satisfações e autos satisfações. Trabalho no Estado há muitos anos e costumo dizer que o meu partido é o Estado.

Trabalhei com vários primeiros-ministros, trabalho agora com o primeiro-ministro António Costa, mas nunca fui um yes man. Considero que os números são o que são, devemos ver com objetividade e temos de olhar para os números do ano precedente, naturalmente e não apenas para os anos pré pandémicos e vice-versa

Trabalhei com vários primeiros-ministros, trabalho agora com o primeiro-ministro António Costa, mas nunca fui um yes man.

Considero que os números são o que são, devemos ver com objetividade e temos de olhar para os números do ano precedente, naturalmente, e não apenas para os anos pré pandémicos e vice-versa.

Mas olhando para a realidade europeia e mundial, eu diria que não estamos mal. Agora, que essa é a realidade, essa dinâmica de maior severidade e violência, sim.

Tanto assim que motivou um aumento também da criminalidade grupal, os chamados gangues. Mas recordo que escutei aqui, num dos seus programas, que nos últimos meses tem havido uma evolução positiva.

São fenómenos que, de vez em quando, vão e aparecem, mas depois quando se apanham os principais cabecilhas, os principais autores, de repente há uma quebra bruta.

Neste caso dos gangues juvenis o seu gabinete também criou uma equipa especial de prevenção...

Há um trabalho muito grande que está a ser feito a vários níveis. No SSI o que fizemos foi, perante alguns homicídios que tiveram lugar, criar uma Equipa Mista de Prevenção da Criminalidade, para saber se estávamos perante um fenómeno criminal emergente, que estava a criar de alarme social.

Recebemos dados consolidados da evolução criminal a nível do distrito, concelho e até das freguesias.

Estudámos o fenómeno com mais profundidade, envolvendo os Órgãos de Polícia Criminal, PSP, GNR, Polícia Judiciária (PJ), assim como a Direção Geral e Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), tudo numa cooperação muito estreita e fluida.

A que conclusões já chegaram?

Quando fizemos a análise da criminalidade grupal, constatámos que estava muito concentrada em Lisboa, Porto, Setúbal e Braga e começámos a fazer o mapeamento dos gangues.

Como é que se formavam, em que bairro, porquê, com que instrumentos, como é que se faziam os ajustes de contas.

Às vezes, por motivos fúteis de namoradas, muito influenciados também do que se vê nas redes sociais, no Youtube, um certo tipo de música também mais virada para a violência e o bairrismo e a caracterização do bairro.

Vimos quem eram os cabecilhas, também estudámos a faixa etária, de onde é que eram, e tudo isso nos permitiu fazer esse mapeamento e saber quem tinha de ser detido, mas também a desagregar esses gangues de forma mais clara, por forma a que houvesse uma redução da criminalidade

Depois, vimos quem eram os cabecilhas, também estudámos a faixa etária, de onde é que eram, e tudo isso nos permitiu fazer esse mapeamento e saber quem tinha de ser detido, mas também desagregar esses gangues de forma mais clara, para que houvesse uma redução da criminalidade.

Há ainda outro vetor que está a ser seguido pelo ministro da Administração Interna e pela secretária de estado da Administração Interna, que foi a criação da Comissão de Análise Integrada da Delinquência e da Criminalidade Violenta.

É claro que há problemas que são sociais que têm a ver com problemas de desequilíbrios económicos, com o acesso à educação, com o desacompanhamento de famílias desestruturadas.

Portanto, temos de olhar para este fenómeno na perspetiva da saúde, da formação e do emprego, na perspetiva da educação, do abandono escolar. Isto são temas multidisciplinares, que envolvem também as câmaras municipais.

E é isso que o Governo está a fazer, com os Contratos Locais de Segurança, com a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que envolvem os diversos fatores da sociedade, porque interessa, sobretudo, resolver o assunto a montante.

Porque todos estes fenómenos de gangues e de grupos que se tornam violentos é já o resultado de um processo que se foi desenvolvendo ao longo da sociedade. Temos de estar atentos a isto.

Disse que tinha sido feito um mapeamento dos grupos de gangues juvenis em quatro distritos, Lisboa, Setúbal, Porto e Braga. Consegue dar um número aproximado do número de gangues que estão identificados?

O número de gangues identificados são 40 nas áreas metropolitanas de Lisboa, Porto, Setúbal e Braga. Em termos comparativos internacionais, Portugal não segue um padrão muito diferente. É sobretudo um fenómeno suburbano.

Por vezes é no centro das cidades que conflui, na noite, como vimos logo no desconfinamento com uma concentração de grupos na noite de Lisboa e do Porto.

Isto é o que, do ponto de vista policial, estamos a fazer para reduzir. E dou os parabéns a todos, à PJ, à PSP e à GNR, pelo seu trabalho, na medida em que conseguimos reduzir este fenómeno nestes primeiros meses de 2023.

As forças policiais hoje têm um conhecimento muito superior do fenómeno grupal do que tinham há um ano e meio.

As forças policiais hoje têm um conhecimento muito superior do fenómeno grupal do que tinham há um ano e meio.

Agora, o trabalho mais complexo é o está a ser feito pelo governo, que é juntar entidades oficiais nas suas áreas da saúde, a educação, formação profissional, entre outros, com a ajuda da academia, dos peritos do setor.

Portanto, esperamos que com estas estratégias integradas a fase policial seja uma fase menos aguda.

Esse resultado aqui nesta matéria, de delinquência juvenil e grupal, é mesmo o resultado da essência que é o seu trabalho, da coordenação e conseguir pôr estas forças a partilhar informações e a fazerem todo este mapeamento que falou. Quando foi indigitado para secretário-geral pediu paciência aos deputados quando perguntaram qual era a sua visão do Sistema de Segurança interna. Disse "não vou em utopias nem em preconceitos, tenho de falar com todos sabendo que cada um tem os seus talentos". Foram estas as suas palavras. A que conclusão chegou agora que já está há ano e meio nestas funções?

Efetivamente, vale a pena falar com todos e com todos articular e ultrapassar obstáculos. Aqui temos vários documentos que são estratégicos à cabeça, a Lei de Segurança Interna que determina como é que nos devemos articular e temos um plano coordenador que determina com bastante detalhe como é que se coordenam as Forças de Segurança e depois como é que vai subindo para funções já de controlo e comando.

Nesse aspeto, devo dizer que encontrei no SSI uma postura, encabeçada pelos próprios dirigentes nacionais das FSS, de colaboração e de interesse em explorar sinergias via SSI e aumentar a confiança operacional.

Acho que esta é a expressão, porque a confiança pode perder-se num instante, num ato mal feito, de uma cooperação mal realizada e levar muito tempo a ser restaurada.

Sobretudo quando falamos de instituições que têm culturas seculares, que têm organizações muito pesadas, digamos assim, em termos orgânicos, a nível nacional, a nível distrital.

A minha preocupação é que não falte confiança operacional via diálogo permanente, mas um diálogo virado para as questões concretas, não andarmos ali a discutir teorias gerais.

Portanto, a minha preocupação é que não falte confiança operacional via diálogo permanente, mas um diálogo virado para as questões concretas, não andarmos ali a discutir teorias gerais.

E o que eu encontrei no SSI é essa vontade comum de trabalharmos juntos. Fizemos isso agora nas formas mais recentes alterações da Lei de Segurança Interna e da Lei de Organização e Investigação Criminal.

Temos em Portugal, hoje em dia, no SSI, um sistema multi-agências que tem uma competência executiva do ponto de vista transversal. Não tem a competência executiva vertical, porque isso compete às tutelas ministeriais.

Essa confiança tem sido ganha ou tem sido reforçada à medida que vamos avançando com formas que eram solicitadas ou requeridas com veemência pela União Europeia.

O Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional (PUC-CPI), por exemplo, está hoje completo...

© Paulo Alexandrino / Global Imagens

Já vamos falar sobre o PUC-CPI. Quero agora perguntar-lhe se o homicídio por um refugiado de duas mulheres no Centro Ismaelita de Lisboa, cujo trabalho era precisamente apoiar a integração dos refugiados, mereceu também a atenção do SSI, além, claro, da investigação criminal?

É óbvio que mereceu desde o primeiro minuto. Como secretário-geral, de imediato entrei em contacto com todas as forças policiais, com a PSP à cabeça, que foi a primeira intervenção.

A PSP teve uma atuação exemplar, seguindo os modelos mais modernos, mais atualizados de como atuar em situações destas. O tempo da intervenção policial é decisivo nestes casos.

A PSP teve uma atuação exemplar, seguindo os modelos mais modernos, mais atualizados de como atuar em situações destas. O tempo da intervenção policial é decisivo nestes casos.

No SSI ativei a Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT), não perdi um minuto. É uma questão de prevenção, porque precisamos de informações a nível nacional de todos, GNR, PSP, PJ, Polícia Marítima, SEF - e o SEF é muito importante também na parte de informação que vem das fronteiras, neste caso, quando são estrangeiros - do SIS (Serviço de Informações de Segurança) e do SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa).

Cruzamos intelligence com informação policial a nível interno e a nível externo, porque temos um mecanismo de cooperação imediato.

Mas porque acharam logo que podia ser um atentado terrorista?

Antes de se fazer o enquadramento deste crime, foram colocadas todas as hipóteses e, portanto, obviamente, temos de acionar tudo. Mas muito cedo tivemos todos os dados.

Quando não se sabe bem o que é que aconteceu, normalmente nos primeiros minutos, nas primeiras horas, nenhuma força policial digna desse nome deve excluir todos os cenários.

Portanto, o modelo que nós temos é seguir é ter em conta todos os cenários e ir fazendo as investigações. Quem é, o seu mapeamento, onde esteve, o que fez, com quem é que se deu, se há relações lá fora, com quem esteve, todo esse trabalho que foi feito e, portanto, até chegar à primeira pista.

O diretor nacional da PJ já disse que não há indícios de terrorismo. Mas para se chegar às declarações do Dr. Luís Neves, fizemos muito trabalho antes.

O diretor nacional da PJ já disse que não há indícios de terrorismo. Mas para se chegar às declarações do Dr. Luís Neves, fizemos muito trabalho antes. Todos trabalhámos em rede.

O nosso SSI é um sistema de grande capilaridade, é um sistema de intervenção, eu diria, quase imediata.

Os refugiados e imigrantes têm ou precisam de acompanhamento coordenado por parte do SSI?

Quando vem um refugiado, e neste caso era um refugiado que vinha já de um centro de refugiados de Atenas, seja qual for a nacionalidade, há sempre aquilo a que nós chamamos de um sistema de vetting, um sistema de inquérito, de verificação de segurança que fazemos em várias redes.

Quando vem um refugiado, seja qual for a nacionalidade, há sempre aquilo a que nós chamamos de um sistema de vetting

Essas redes são as redes europeias, à cabeça, mas também através das redes internacionais, como a Interpol.

Por exemplo, no caso do Afeganistão, houve um esforço adicional de avaliação de segurança muito importante com vários países, à cabeça os Estados Unidos, o Reino Unido, as Nações Unidas.

No caso do Afeganistão foi montado um sistema de verificação também nos próprios campos de acolhimento que se foram criando. Quando aqui alguém pede asilo ou proteção internacional, há sempre uma verificação de segurança que é feita pelas diversas entidades.

Temos portas abertas à imigração porque precisamos de imigração, basta andar pelo país fora para perceber que precisamos de imigração, mas não entra (pedindo autorização de residência) ninguém sem verificação de segurança.

Temos portas abertas à imigração porque precisamos de imigração, basta andar pelo país fora para perceber que precisamos de imigração, mas não entra (pedindo autorização de residência) ninguém sem verificação de segurança.

Foi feita também no caso do cidadão afegão Abdul Bashir, foi feita com outras estruturas internacionais e nada havia sobre ele.

O processo de extinção do SEF está a ser turbulento, mas também a visita dos avaliadores da União Europeia, que vieram verificar a segurança das nossas fronteiras no espaço Schengen e vieram também ver se estávamos a cumprir uma das recomendações que tinham feito na visita de 2017: que o SEF devia ser reforçado e as suas funções ainda mais centralizada. Como é que explicou que o SEF estava a ser extinto?

O contexto em que são feitas as avaliações Schengen é o contexto do atual enquadramento legislativo português. E nessa perspetiva, estamos a ser avaliados com base no quadro atual, onde está o SEF.

A reestruturação em si, que é uma questão de soberania, uma decisão soberana do Estado português, quando estiver concluída - porque tem uma dimensão policial, uma de investigação criminal e outra de asilo e de fluxos migratórios - depois será apresentada também em Bruxelas.

Mas posso dizer desde já que toda a reestruturação e a reconfiguração do sistema de fronteiras portuguesas irá observar as regras e princípios de Schengen, particularmente da gestão integrada de fronteiras.

Portanto, haverá uma nova avaliação já com o novo sistema estabelecido.

Com a transição das competências do SEF que para a GNR e para a PSP, os respetivos conhecimentos transitam progressivamente para estas duas forças com a supervisão do SEF.

Neste caso, diria que naquilo que diz respeito à gestão integrada de fronteiras, há como que uma densificação do sistema, na medida em que haverá mais efetivos da PSP nas fronteiras aeroportuárias e há mais efetivos da GNR nas fronteiras marítimas, do que do SEF.

É muito importante este reforço e esta capilaridade, porque é preciso ver que a PSP e a GNR têm uma capilaridade nacional, urbana, distrital e rural que não tem o SEF.

Na dimensão da investigação é preciso dizer que aqui não há uma fragmentação, há uma concentração, porque havia duas entidades que a faziam. O SEF investigava crimes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de seres humanos e crimes conexos, mas a PJ também.

Quanto às matérias administrativas, na maior parte da Europa são feitas pelas agências administrativas dos fluxos migratórios, com a gestão também da concessão do asilo e proteção temporária.

É por isso que vai ser criada a Agência Portuguesa para a Migração e o Asilo (APMA), que terá naturalmente um contacto estreito a nível de vetting, a nível de averiguações de segurança sobre toda a cooperação policial internacional que será feita também pelo SSI.

O nosso sistema de fronteiras e de asilo ganha dimensão com esta reestruturação.(...) Antevejo que o novo sistema não só vai ser bem acolhido, mas vai constituir provavelmente um modelo interessante para a própria União Europeia

O que se ganha é dimensão. O nosso sistema de fronteiras e de asilo ganha dimensão com esta reestruturação.

Aliás, esta ideia já foi apresentada à Comissária Europeia quando ela esteve aqui há uns meses atrás e tive a ocasião também de a apresentar ao Coordenador Schengen.

Antevejo que o novo sistema não só vai ser bem acolhido, mas vai constituir provavelmente um modelo interessante para a própria União Europeia. Os tempos são de mudança e quem não se adapta morre.

Acho que a mudança é absolutamente necessária e Portugal é um país aberto, com uma grande experiência.

Esta avaliação Schengen também veio verificar o chamado ponto único de contacto para a cooperação policial internacional. Este ponto único junta estruturas de troca de informação entre Portugal e outros países. A transferência dos gabinetes da Europol e da Interpol, que estavam na PJ, foi alvo de muita polémica, como se sabe, e o Presidente da República até enviou o diploma para o Tribunal Constitucional, que deu luz verde. E tudo isto acontece em cima do início da visita dos avaliadores Schengen. Já estão instalados os gabinetes Europol e Interpol neste ponto de contato? Como é que está a correr? Como é esta estrutura agora?

Está instalado, está a correr muito bem, com a total cooperação da PJ e todos os inspetores da PJ.

Devo dizer que ter tido a chancela do Tribunal Constitucional foi bom, embora eu não tivesse dúvidas, porque basicamente o secretário-geral do SSI não tem poderes executivos, eu não sou um super-polícia, não me sobreponho às tutelas ministeriais de cada força policial.

Só tenho um poder reforçado que é garantir que os órgãos de polícia criminal cooperam entre eles, no âmbito das suas competências e as suas atribuições, sem se atropelarem uns aos outros. Acontece agora é que nós precisamos de muito mais cooperação.

A minha função é garantir que todos falam e é cada vez mais necessário porque o tipo de criminalidade está a ser cada vez mais transnacional, cada vez mais digital.

Usando a expressão do primeiro-ministro, num dos Conselhos Superiores de Segurança Interna, houve uma rápida digitalização do crime, uma migração digital do crime.

Usando a expressão do primeiro-ministro, num dos Conselhos Superiores de Segurança Interna, houve uma rápida digitalização do crime, uma migração digital do crime.

O crime migrou para a plataforma digital e isto nota-se quando se lê o RASI, na subida dos crimes informáticos, da burla informática nas comunicações, na burla de cartão de garantia e cartão de crédito.

São burlas que tiveram aumentos exponenciais de várias centenas de percentagem. No caso do cartão de crédito, teve 460% de incremento.

Hoje é praticamente impossível desempenharmos cabalmente as funções se não houver essa articulação cada vez mais crescente para saber qual é o recorte do crime e como é que se vai atrás dele. Daí que o SSI seja um sistema cada vez mais necessário.

Um terceiro ponto desta avaliação Schengen era reforçar a colaboração e troca de informações na segurança marítima entre a GNR e a Autoridade Marítima / Marinha. O Sr. Embaixador conseguiu, dias antes desta avaliação Schengen, que várias entidades com intervenção na segurança marítima, incluindo a Marinha e a GNR, assinassem um protocolo a dar os primeiros passos para uma aproximação. Quando é que vamos ver operações conjuntas da Marinha, GNR e Polícia Marítima?

As recomendações da avaliação Schengen tinham dois grandes objetivos. O primeiro era criar quadro de situação nacional, que permite saber quem é quem anda a circular, quem entra e quem sai pelas fronteiras marítimas.

Ter uma visão daquilo que são as ameaças e os riscos. Imigração ilegal, contrabando, narcotráfico, ameaças ambientais, além das questões da segurança militar.

Esse quadro de situação nacional estava incompleto porque cada um tinha o seu próprio quadro, dentro das suas atribuições e competências.

Costumo dizer que não importa que haja muitas capelinhas, o importante é que sejam da mesma catedral. Se são capelinhas de confissões diferentes e que não falam entre si, aí temos um problema.

Costumo dizer que não importa que haja muitas capelinhas, o importante é que sejam da mesma catedral. Se são capelinhas de confissões diferentes e que não falam entre si, aí temos um problema.

Portanto, a minha missão foi garantir que estas capelinhas, todas elas no âmbito das suas competências e vocações, não se atropelassem umas às outras.

De alguma forma, isso foi conseguido através do nosso envolvimento nas negociações, conseguindo o Acordo de Cooperação EUROSUR (Sistema Europeu de Vigilância de Fronteiras) e que fosse criada uma plataforma comum.

Todos vão contribuir para essa plataforma?

Todos vão contribuir e vão tirar dessa plataforma a informação que precisam para essa definição também do quadro de situação nacional.

Outro objetivo é também fazermos uma análise comum de risco. Porque atualmente a gestão integrada de fronteiras passa muito pelas avaliações comuns de risco.

É preciso que todas estas entidades nos propiciem a nós também, ao EUROSUR e a nós no SSI, essa avaliação comum de risco.

Essa avaliação comum de risco é aliás o que nós teremos de fazer também no SSI futuramente quando for estabelecida também uma capacidade própria dentro do SSI de gestão do ponto único de fronteiras.

A GNR e a Marinha já estão a trabalhar juntas?

Já começámos as reuniões com todos para descrever esta plataforma, uma espécie de dashboard, um painel de entrada e de saída que nos permitirá a todos ter as informações que são necessárias e que são aquelas que são requeridas pelo EUROSUR.

A minha preocupação tem sido a construção da confiança operacional que é feita com prazos predeterminados. O objetivo também é que o SSI possa ser um hub de confiança onde cada um pode ajudar a construir e a desfazer aquilo que no passado correu mal.

A minha preocupação tem sido a construção da confiança operacional que é feita com prazos predeterminados.

O objetivo também é que o SSI possa ser um hub de confiança onde cada um pode ajudar a construir e a desfazer aquilo que no passado correu mal.

É preciso que as coisas corram bem e que tudo seja visto com interesse comum, independentemente dos sucessos das operações ou de depois terem um grande impacto mediático para esta força ou para aquela força.

Aqui o impacto mediático que eu quero é exatamente aquilo que mostra que quando estamos a trabalhar em conjunto ganhamos muito mais.

Tem havido enormes apreensões de lanchas rápidas, por exemplo, o que é fantástico.

Imagine só o crime organizado que está por trás disto, com capacidade para ter no meio do oceano, um conjunto de lanchas com gente, com tendas, com equipamentos, com radares.

Portanto, para combater esta sofisticação criminal é preciso ter também alguma sofisticação e capacitação de meios nacionais.

© Paulo Alexandrino / Global Imagens

No comunicado oficial que se seguiu ao Conselho Superior de Segurança Interna, foi dito que foi apreciado um projeto da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo (ENCT). Do que se trata, uma vez que esta estratégia existe desde 2015?

Trata-se da atualização da estratégia de 2015, porque já passou algum tempo e houve desenvolvimentos na área do terrorismo, nas várias tipologias terroristas.

O que se fez foi uma revisão em profundidade da ENCT, que irá fazer parte de uma Resolução do Conselho de Ministros, e que basicamente atualiza aquilo que é a ameaça terrorista, juntando as novas tipologias do terrorismo, designadamente os extremismos violentos.

Atualmete, além do terrorismo clássico, de matriz islâmica radical, ou de matriz religiosa radical, há uma outra realidade que tem a ver com os extremismos violentos, que podem constituir também uma ameaça terrorista.

Nós vimos na Alemanha que foi desmantelado um grupo de subversão, e extrema-direita, que tinha como objetivo derrubar o governo, chefiado por um elemento com capacidades financeiras grandes.

Há também elementos antissistema, os conspiracionistas, os negacionistas, que podem criar estruturas e utilizar a violência extrema contra as autoridades e contra a Democracia, contra os sistemas legalmente e democraticamente eleitos.

E há também elementos antissistema, os conspiracionistas, os negacionistas, que podem criar estruturas e utilizar a violência extrema contra as autoridades e contra a Democracia, contra os sistemas legalmente e democraticamente eleitos.

Portanto, a nossa estratégia tem de ser abrangente, olhando para a realidade europeia, em torno de nós. O que fizemos foi essa revisão em profundidade.

Depois a estratégia terá os seus planos de ação, que são planos de ação consoante os setores.

Permita-me perguntar por um plano em particular, porque foi objeto de vários artigos no DN, o Plano para a Prevenção da Radicalização e dos Extremismos. Soubemos que tinha sido aprovado em segredo, em 2017, pela sua antecessora. Está em vigor?

Os planos que dão execução operacional à ENCT são de natureza reservada, porque têm muitos elementos de natureza operacional. Isso são as próprias atribuições das forças de segurança que assim o exigem.

Esse plano em concreto já foi comigo trabalhado e validado por todos, por todas as forças e serviços que compõem a UCAT.

Mas não vai a Conselho de Ministros também?

Vai à aprovação superior, mas o que vai a Conselho de Ministros é a ENCT, pois os planos de ação é como se concretizam os pilares, as linhas de ação.

E não vão ser públicos?

Nós estamos a discutir que haja uma política de comunicação e isso será o Plano de Comunicação, que também está previsto da ENCT.

Mas isso é um tema que tenho de ter o apoio de todos, porque não pode ser feito se houver uns que dizem que vão fazer e outros que não.

A ENCT não é um decreto-lei, não é uma lei, não é uma portaria. É um plano, é uma RCM que determina o quadro em que as forças que têm competências operacionais no combate ao terrorismo. À cabeça a PJ e o SIS, a quem compete fazer a avaliação da ameaça em Portugal, mas depois têm de trabalhar com as várias forças, como o SEF, a GNR, a PSP, a Polícia Marítima, a DGRSP e a Procuradoria-Geral da República, que está sempre associada.

Trabalhamos com essas necessidades operacionais e temos documentos bastante flexíveis que nos permitem trabalhar com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com o INEM, com a Autoridade Aeronáutica, com a Autoridade Marítima e com as Forças Armadas, porque também tenho essa articulação.

Qual é o ponto de situação da Jornada Mundial da Juventude em termos de segurança? Quais são as principais ameaças que podem estar aqui em causa?

Desde junho passado começámos a trabalhar com as forças de segurança com base na experiência que temos na Plataforma de Operações de Segurança, que tem neste momento um número bastante elevado de utilizadores de vários departamentos do Estado, em que trabalhamos em tudo o que sejam grandes eventos internacionais ou visitas de altas entidades.

A JMJ é o maior evento internacional com uma visita papal e eventualmente a maior operação de segurança de sempre. Neste momento estamos a trabalhar em tudo o que é o planeamento.

E neste caso a JMJ é o maior evento internacional com uma visita papal e eventualmente a maior operação de segurança de sempre. Neste momento estamos a trabalhar em tudo o que é o planeamento. Depois haverá um plano de segurança.

No planeamento, tudo tem uma fase de preparatório e uma fase de execução. E agora estamos a trabalhar no plano de mobilidade com as entidades que estão a construir o plano de segurança.

Isto implica o trabalho com as autarquias mais envolvidas, como Lisboa, Oeiras e Loures, e também a articulação com as autoridades aeronáuticas nacionais e marítimas, porque haverá sempre espaços de interdição aérea e marítima que vão ter de ser montados.

Mas se me perguntar qual é o maior desafio, é a mobilidade e acessos. Não há uma previsão certa de quantas pessoas é que poderão vir, há um pouco mais de 500 mil inscritos. A extrapolação que costuma ser feita aponta para duas ou três vezes mais, mas vai depender também da circunstância, pode ser um milhão, milhão e meio, dois milhões, não sabemos.

Mas se me perguntar qual é o maior desafio, é a mobilidade e acessos. Não há uma previsão certa de quantas pessoas é que poderão vir, há um pouco mais de 500 mil inscritos. A extrapolação que costuma ser feita aponta para duas ou três vezes mais, mas vai depender também da circunstância, pode ser um milhão, milhão e meio, dois milhões, não sabemos. Neste momento é completamente prematuro.

O que sabemos é que é muita gente que virá nessa altura, que é uma altura de verão e também um pico do turismo. E, portanto, vamos ter concentrada muita gente numa área e num tempo relativamente curto.

A verdade é que todas as dimensões estão a ser cuidadas e trabalhadas da nossa parte. Agora, há uma parte que tem de ser feita pelas entidades políticas e civis e nós estamos a trabalhar com essas entidades. Da parte da segurança, devo dizer que a coordenação é total.

Vão fechar ou repor o controlo nas fronteiras?

Fechar fronteiras não digo. Estamos nesta fase de planeamento bebendo as experiências dos outros países que tiveram JMJ.

O que penso que pode acontecer é, dada esta concentração de entradas, termos de olhar obviamente para a segurança não só dos eventos e do espaço, mas também para a imigração ilegal, para o narcotráfico, para o contrabando, para todas essas dimensões que existem porque há sempre movimentos de oportunidade.

Estes grandes eventos são aproveitados para outras coisas também, para alguma criminalidade e estamos a olhar para todas estas dimensões de segurança e proteção.

O SIS tem vindo a fazer um trabalho extraordinário da avaliação das ameaças, quer sobre o Santo Padre ou quer sobre as ameaças, quer sobre a própria JMJ em si.

O SIS tem vindo a fazer um trabalho extraordinário da avaliação das ameaças, quer sobre o Santo Padre ou quer sobre as ameaças, quer sobre a própria JMJ em si.

Depois as forças policiais também têm de integrar essa avaliação no risco. O risco, as vulnerabilidades, quais são os pontos de mais atenção, tudo isso está a ser feito.

O que eu posso garantir é que na parte da segurança, estamos em coordenação com todos, com o grupo de projeto, com o comité organizador local, com a fundação JMJ, com as autarquias, com as FSS, Proteção Civil, todos estamos a trabalhar juntos no mesmo propósito.

Mas tudo isto implica, como eu disse, muitos serviços de informações, implica uma boa e forte cooperação que também estará no SSI, no Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional, com o Europol e com a Interpol, onde estão os serviços de informações, com os nossos serviços de informações, o externo e o interno, a trabalhar com os seus congéneres.

Vamos provavelmente ter aqui algumas equipas que virão para Portugal para nos acompanhar neste trabalho e depois haverá também a cooperação que a própria PSP e a GNR têm.

O que posso dizer é que nenhuma pedra ficará por levantar para saber se conseguimos construir aqui um bom caminho.

Vêm tradicionalmente as polícias europeias e outras, quando há grandes eventos, essas polícias vêm com as suas fardas de localização para ajudar os seus próprios peregrinos e os jovens que vêm cá visitar na sua língua própria.

Acho que pode ser uma festa muito bonita, esse é o desejo de todos, da Igreja, do Estado português, do Governo, do Presidente da República. Penso que estamos todos a trabalhar em linha com isso.

Agora estamos a construir esse caminho olhando com todo o realismo para os desafios. O que posso dizer é que nenhuma pedra ficará por levantar para saber se conseguimos construir aqui um bom caminho.

Ouça o podcast desta entrevista: