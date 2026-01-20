Operação da PJ contra o Grupo 1143. Suspeito de ameaçar jornalista do DN entre os detidos

Bruno Costa, suspeito de pertencer ao Grupo neonazi 1143, foi um dos detidos na operação da Polícia Judiciária (PJ) contra esta organização. Este suspeito é o visado num dos inquéritos que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa juntou à investigação e que tinha como vítima a jornalista do DN Amanda Lima.De acordo com a informação que consta do processo, Amanda Lima - jornalista que faz a cobertura de temas de imigração e Direitos Humanos - foi alvo, em vários momentos, de ameaças através de telefonemas, que foram registados pelas autoridades. Bruno Costa, residente na zona do Porto, utilizou expressões que podem configurar crimes de discriminação e incitamento ao ódio, além de mensagens de ódio e acusações falsas dirigidas à jornalista no X (antigo Twitter), como chamá-la "macaca do crl"..Decisão histórica. Membro da extrema direita que incitava ao ódio fica em prisão preventiva.O inquérito, titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa investiga, entre outros, crimes de associação criminosa, ofensas à integridade física e de incitamento ao ódio e à violência, enquadrados pelos artigos 240 do Código de Processo Penal, respetivamente (ver mais abaixo) que determina pena de prisão a quem incite à violência, difame, injurie ou ameace pessoas ou grupos por motivos de raça, cor, origem étnica, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência.Segundo um comunicado entretanto enviado pela PJ, desta operação, que tinha "a finalidade de desmantelar uma organização criminosa responsável pela prática de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravadas, ofensas à integridade física qualificada e detenção de armas proibidas", resultaram 37 detidos, "suspeitos com vastos antecedentes criminais e com ligações a grupos de ódio internacionais".."Os detidos, com idades compreendidas entre os 30 e os 54 anos, adotavam e difundiam a ideologia nazi, inerente à cultura nacional-socialista e extrema direita radical e violenta, agindo por motivos racistas e xenófobos, com o objetivo de intimidar, perseguir e coagir minorias étnicas, designadamente imigrantes", diz a PJ.No decurso desta operação, denominada Irmandade, foram ainda constituídos mais 15 arguidos e realizadas 65 buscas domiciliárias e não domiciliárias. "Foi, ainda, apreendido um vasto material de propaganda e merchandising alusivo à ideologia de extrema direita violenta, nomeadamente neonazi, bem como armas diversas", acrescenta a PJ..O que fez o neonazi Mário Machado e o que é o grupo 1143, sob suspeita de ser uma organização criminosa?.Mega operação contra o Grupo 1143. Cela de Mário Machado entre as 65 buscas realizadas