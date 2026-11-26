Outra voz feminina corrobora: “Uma das coisas que correu pior da passagem do Rossio para aqui [quando a Acampada saiu da Praça D. Pedro IV devido à instalação do mercado de Natal] foi deixarmos aquelas pessoas sem soluções. Também não devemos correr o risco de perder os materiais.” Ao lado, assente-se: “Foi uma despesa enorme comprar as estruturas para não termos a acampada à chuva.”

Esta preocupação espelha-se no comunicado que no dia seguinte, quinta-feira, é enviado, ao início da tarde, no grupo Whatsapp de media da Acampada Lisboa, informando que as tendas em São Bento estão a ser retiradas, e que “o processo de retirada da estrutura que protege a acampada nos restauradores será iniciado esta tarde assim como algumas estruturas que acompanham e dão apoio às pessoas que pernoitam ficando apenas as tendas das pessoas que estão a pernoitar.”

Quanto ao calendário da retirada total, continua por definir. Se no comunicado da manhã desta quinta-feira se anunciava uma nova reunião à noite “para avaliar os próximos passos e decidir quando e como iniciar a retirada das tendas dos Restauradores, tendo em conta o processo de negociação em curso”, também se advertia: “Queremos garantir que todo o processo decorre de forma pacífica e sem colocar em causa a segurança e o bem-estar das pessoas que ali pernoitam, e vamos resistir a qualquer avanço por parte da polícia que implique um despejo sem dignidade.”

Três horas depois, o novo comunicado fala de “uma conversa informal para conversar sobre a vontade das pessoas acampadas para entender qual a vontade de cada um - que será sempre individual.” Para concluir: “Não é certo que existirá uma desmobilização total e que todas as tendas serão completamente retiradas hoje porque cabe a cada pessoa a forma como devem ou não protestar.”

“Vocês estão fixados em ter razão”

Esta era uma das ideias discutidas no plenário do dia anterior: que a decisão de ficar ou sair não tinha forçosamente de ser coletiva. Que a resistência podia passar pela decisão individual de ficar.

Ou seja, o protesto coletivo podia taticamente transmutar-se num protesto individual. É neste ponto da discussão que se nota mais discordância entre os presentes. Enquanto um critica quem tentou uma via jurídico-legal — “Nada se ganhou com o processo jurídico, as coisas ganham-se nas ruas” —, criticando a iniciativa de Renata Cambra, ausente do plenário e que já tinha manifestado a opinião de que a acampada deveria desmobilizar ao sair do Rossio (recorde-se que Cambra interpôs a 20 de outubro, na sequência da primeira intervenção da PSP no Rossio, uma ação urgente de defesa de direitos, liberdades e garantias no Tribunal Administrativo de Lisboa, a qual resultou, a 2 de novembro, numa decisão que lhe reconhecia o direito de acampar na praça e considerava inconstitucional a aplicação “cega” de uma das normas invocadas pela PSP para carregar sobre manifestantes e tendas, a do limite horário da meia-noite e meia para as reuniões e manifestações em lugares públicos; a decisão, tendo sido depois suspensa pelo recurso do Ministério Público para o Tribunal Constitucional, teve o efeito de acabar com as cargas policiais), outra irrita-se: “Vocês estão fixados em ganhar uma merda que não vão ganhar — estão fixados em ter razão.”

O que é ter razão? Desde o início das acampadas — recorde-se que tudo começou com a do Porto, da Praça D. João I, a 10 de outubro, tendo a primeira carga policial, que acabou por dar uma força inesperada aos protestos, sucedido a 15 de outubro, seguindo mais quatro, duas em Lisboa e duas no Porto, a 25 de outubro e a 1 de novembro — até agora, muita coisa aconteceu.

A questão da habitação passou, na última sondagem conhecida (do Público e da RTP), para o topo das preocupações dos portugueses; a maioria dos inquiridos (64%) disse concordar com as reivindicações dos protestos pela habitação; uma norma da lei de 1974, pré-constitucional, que regula o direito de manifestação terá a sua constitucionalidade fiscalizada; o Presidente da República recebeu representantes das acampadas; idem para a secretária de Estado da Habitação; o Chega mudou o seu sentido de voto quanto ao desconto no IRS para rendas até 2300 euros (que antes viabilizara); na referida sondagem a maioria dos respondentes (49%) considera que a polícia abusou da força nas cinco intervenções nas acampadas.

Não é pouco para um protesto que começou por ser achincalhado com base em estereótipos como “não tomam banho”, “têm cabelo verde” e amalgamado, apesar do seu caráter pacífico, aos protestos violentos em França, sendo reprimido como se violento fosse.

Ninguém o disse durante as quatro horas de debate a que o DN assistiu — talvez o tenham dito noutras reuniões, talvez esteja assente nas mentes dos participantes — mas as acampadas podem ser consideradas um sucesso político e mediático.

Será dessa noção, e da necessidade de sair quando se está a ganhar, que parte quem, tendo no seu grupo levado a cabo “uma análise política” diz terem percebido que a dada altura, mesmo que o protesto continuasse, iria ficar reduzido a 10 tendas. Pelo que, prossegue, é preciso pensar em “encontrar outros espaços onde nos possamos encontrar, porque este tipo de organização requer presença física. Temos de arranjar forças, criar um horizonte de continuidade. É preciso construir um horizonte político.”

“Não é por desmobilizar a acampada que acaba a acampada”

No mesmo sentido, outra voz: “Vamos tentar que a polícia nos dê mais alguns dias para desmontarmos o acampamento, não a acampada. Porque devemos pensar o que queremos ser e fazer. É preciso que não se perca o foco da luta política.” Alguém ajunta: “Não é por desmobilizar a acampada que acaba a acampada.”

Quando chega o momento da votação, são definidas três alternativas. A primeira é resistir e não negociar, que soma duas mãos no ar. A segunda é pedir tempo para desmontar e para encontrar solução para os sem-abrigo, sem resistência — tem 33 braços levantados. Menos quatro que a terceira hipótese: a de pedir tempo para desmontar e encontrar solução para os sem-abrigo e depois ver o que as pessoas querem realmente fazer.

É, afinal, o que diz o comunicado desta quinta-feira: que vão falar de novo para ver o que cada um quer fazer. É, como dizia alguém, “uma adaptação do nosso movimento coletivo às nossas capacidade atuais.”

Quanto àquilo que, como diz Bruno, 44 anos, ao DN, é “uma situação humanitária”, a dos 30 sem-abrigo que há mais de um mês são alimentados pela cozinha comunitária da acampada e ali dormem, protegidos pelo grupo, não há, esta quinta-feira ao fim da tarde, quando o jornal o contacta de novo, ainda uma resposta. “Gostávamos que os media nos ajudassem a chamar a atenção para o problema”, pede Bruno. “Queremos encaminhar as pessoas para os lugares certos.”

Como o problema da habitação, o das pessoas em situação de sem-abrigo (que não é só um problema de falta de casa) está longe de ter uma resposta simples. Mas tentar encontrá-la é, como frisou, no seu discurso na sessão comemorativa de 25 de novembro — um discurso que pareceu responder ao de Aguiar-Branco — o Presidente da República, António José Seguro, tarefa para todos — não apenas para quem foi eleito.

“Entre dois atos eleitorais a voz das pessoas não fica suspensa. As pessoas continuam a ter problemas, a formular aspirações, a manifestar inquietações e a reivindicar soluções”, disse Seguro. “Quando os cidadãos deixam de acreditar que a sua voz conta, mesmo que as instituições continuem a funcionar regularmente, a democracia começa a perder substância.”

Apesar de expressar preocupação com o que crê ser o risco do "deslaçar" da sociedade portuguesa, PR esteve porém longe de, como fizera o seu antecessor Aníbal Cavaco Silva a 9 de março de 2011, apelar a “um sobressalto cívico” que faça “despertar os portugueses para a necessidade de uma sociedade civil forte, mais autónoma dos poderes públicos”, face a “agentes políticos não conhecem o país real, só conhecem um país virtual e mediático”. Nem, como fez Cavaco face à convocatória da manifestação da geração à rasca (que aconteceria três dias depois, e da qual resultaria uma acampada no Rossio) exortou os jovens a sair à rua e a rebelar-se.

“Ajudem o vosso país, façam ouvir a vossa voz, este é o vosso tempo. (…) Mostrem às outras gerações que não se acomodam nem se resignam. Sonhem mais alto”, foram as palavras do ex-presidente. 15 anos depois, os acampados estão a pensar nisso mesmo: como continuar a sonhar.