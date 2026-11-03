PGR recorre de decisão que permite tenda no Rossio de madrugada. Acampada contesta efeito supensivo

O Ministério Público (MP) recorreu para o Tribunal Constitucional (TC) da decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, que autorizou a ativista Renata Cambra a ter uma tenda montada no Rossio, em Lisboa, durante a madrugada, nos protestos pela habitação que ali têm decorrido, noticiou a CNN Portugal/TVI, que adianta que o recurso pede efeito suspensivo da decisão judicial, pelo que a manifestante pode deixar de estar autorizada a colocar a sua tenda no Rossio e mantê-la lá após as 00H30. Porém a advogada de Cambra, Leonor Caldeira, garante que não é assim.

"Recurso do MP não suspende a sentença no seu essencial", diz a causídica. "A tenda continua a ser protesto". E prossegue: "O recurso interposto pelo MP para o Tribunal Constitucional é obrigatório por lei sempre que um tribunal recusa aplicar uma norma por inconstitucionalidade, e incide apenas sobre essa questão: a interpretação do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74 como limite automático [de manifestações] às 00h30."

Lembrando que "a sentença decidiu também que a tenda usada como símbolo do protesto não é campismo nem está sujeita a licenciamento", Leonor Caldeira aponta para outra das clarificações que resultaram da decisão do Tribunal Administrativo: "Qualquer intervenção policial exige auto fundamentado." E conclui: "Estas partes da decisão não dependem da questão de constitucionalidade em recurso."

Mas há mais: ainda segundo Leonor Caldeira, "o TC pode, em qualquer caso, fixar ao recurso efeito meramente devolutivo, em vez de suspensivo, nos termos do n.º 5 do artigo 78.º da Lei do Tribunal Constitucional. Não faria sentido que uma sentença proferida numa intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, um processo que pressupõe uma urgência extrema na prevenção da lesão de um direito fundamental, ficasse suspensa por efeito do recurso. Um efeito suspensivo tornaria a decisão inútil, porque o direito reconhecido termina a 24 de novembro." Pelo que, anuncia, vai pedir "que o efeito do recurso seja limitado à questão das 00h30 e que lhe seja fixado efeito meramente devolutivo. O tribunal decidirá."

O DN contactou o gabinete de imprensa da Procuradoria Geral da República e aguarda esclarecimento sobre a informação.

O Tribunal Administrativo de Lisboa considerou, no domingo, que o limite das 00:30 para manifestações ou reuniões em lugar público, decretado pela lei de 1974, não pode ser visto, à luz da Constituição da República, que é posterior à lei em causa, e da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como "absoluto e automático", autorizando Renata Cambra a permanecer de madrugada no Rossio, em Lisboa, com uma tenda, até 24 de novembro, quando é votado o Orçamento do Estado, e respeitando o Mercado de Natal previsto para a praça do Rossio.