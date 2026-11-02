Acampada Rossio. E se houver uma praça de gente ao relento

Às 4H29, um minuto antes de os agentes de negro avançarem, quando os deputados do Livre e do BE (os do PS tinham saído do local), assim como a ex-deputada do BE Joana Mortágua, se colocaram entre os manifestantes — que, agora gritando palavras de ordem, formam já cordão, de capacete e empunhando, como “proteção”, uma longa faixa negra de ráfia e contraplacado — e a polícia, Mendes Lopes volta a suplicar, em direto nas TV: “Nada disto é proporcional. Não há nenhuma razão, nenhuma, para haver violência esta noite. O apelo que faço ao ministro da Administração Interna, aos comandantes da PSP, é que a coisa fique por aqui e haja uma desmobilização. Queremos que Portugal continue a ser o país pacífico onde as pessoas se conseguem manifestar — queremos continuar a garantir esse Portugal. Apesar deste aparato, que já de si é inadmissível, que a coisa não continue — é o meu apelo às pessoas que me estejam a ouvir e que possam ter poder para que não haja violência esta noite.”

Questionada sobre se a decisão de voltar a carregar sobre manifestantes pacíficos não constitui um desafio ao Presidente da República que, recorde-se, disse, esta terça-feira, não ter gostado do que viu naquela mesma praça uma semana antes (e entretanto, fez saber este domingo, exigiu “explicações” ao Governo, pedindo também informações à Provedoria de Justiça, cujo Mecanismo de Prevenção da Tortura teve 10 observadores no local), a deputada reflete: “Não se pode desafiar o Presidente da República pondo vidas em risco. Isto representa um desafio para qualquer democrata. Espero que o Presidente esteja a ver e que haja muito mais clareza por parte dos agentes políticos, e que quem decide, decida corretamente, a bem não só das pessoas que aqui estão, mas da democracia do nosso país.”

“Cães de fachos, é o que vocês são”

Mal a deputada se calou, e o grupo de jornalistas que a rodeavam se afastou, a polícia avançou, afastando do caminho os parlamentares. E avançou não apenas para retirar as tendas, mas também para “limpar” as pessoas da praça.

Em contraste com o que o comandante Iuri dissera, na primeira hora da madrugada, à equipa jurídica da acampada, como comunicado ao DN pelo advogado Ricardo Sá Fernandes — que se os manifestantes, que nessa altura seriam apenas umas centenas, retirassem as tendas colocadas no lado sul da praça poderiam permanecer toda a noite —, no “primeiro aviso”, declamado ao megafone, com atrapalhação acusada pelos acampados (“Nem ler sabes”), pelo responsável da PSP, a orientação era já outra: declarava ilegais quer a presença das tendas quer de pessoas, anunciando que, caso a concentração não terminasse, a polícia iria carregar para dispersar. “Cães de fachos, é o que vocês são”, ouviu-se do cordão de resistentes.

Tal declaração de ilegalidade foi, a crer no que a equipa jurídica da acampada transmitiu ao DN, uma contradição com o que o procurador do Ministério Público Luís Caldeira, que é titular dos dois inquéritos em que detidos nas acampadas de Lisboa são acusados do crime de desobediência, comunicou à PSP.

Segundo esta informação, divulgada em primeira mão pela CNN no início da madrugada de domingo, o procurador terá, na terça-feira, dito à equipa jurídica da Acampada que informara a PSP de que não via ilegalidade na manutenção das tendas, argumentando que “são como bandeiras”; já a ordem de dispersão das concentrações/manifestações vê como legal, atendendo à interdição, determinada pelo artigo 11º da Lei 406/74, de 29 de agosto (“Garante e regulamenta o direito de reunião”), de “reuniões ou outros ajuntamentos” objeto do diploma “para além das 00H30, salvo se realizadas em recinto fechado”. O representante do MP terá, no entanto, frisado que “uma coisa é a ordem de dispersão, outra a carga policial”.

Falemos então da carga policial — termo que, sistematicamente, representantes da PSP têm contestado — e da reação a ela. Quando a polícia avança, em linha contínua, são-lhe arremessados alguns petardos e outros projéteis, incluindo pelo menos um incandescente (durante a tarde de domingo, a PSP informará ter encontrado quatro cocktails Molotov “abandonados pelos manifestantes na Praça da Figueira”), que aterra nas botas de um agente, e, como se constata nas imagens do repórter fotográfico do DN Gerardo Santos, é lançada tinta. Nada que obste à rapidez do varrimento: em poucos minutos, a linha policial, a força de escudo e bastão, quebra o cordão de manifestantes e empurra-os até ao quarteirão da Zara, onde procede a pelo menos uma detenção bastante musculada e um repórter de imagem que o DN não conseguiu identificar é violentamente empurrado, sem que se perceba o motivo, por um agente.