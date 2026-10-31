Acampadas. Polícia de choque atua sem identificação, contrariando recomendação da IGAI

“Na execução da ordem de varrimento, houve elementos da PSP que usaram o bastão com violência desnecessária”, com “abusos dos poderes funcionais”, nomeadamente, “empunhando o bastão com o cotovelo acima do ombro e desferindo pancadas na cabeça e na parte superior do tronco dos manifestantes” — as “zonas vermelhas” que, segundo as normas internas da PSP, só podem ser atingidas em caso de risco de vida do agente ou de terceiros. Esta atuação, que causou traumatismos em várias pessoas, “mereceria certamente censura” e “ação disciplinar”. Porém, estando “as caras” dos agentes “escondidas pelos capacetes e viseiras”, e não sendo assim possível identificar os responsáveis das ações descritas, o processo foi arquivado.

Estas considerações fazem parte de um relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre uma atuação do corpo de intervenção da PSP, na “dispersão” de manifestantes. Não em outubro de 2026, nas “acampadas” de Lisboa e Porto — onde se veem, nas imagens captadas por televisões e circunstantes, bastonadas desferidas na cabeça dos manifestantes (das quais resultaram traumatismos cranianos comprovados fotograficamente e no atendimento hospitalar), com agentes empunhando o bastão com o cotovelo acima do ombro — mas em novembro de 2012, ou seja, há 14 anos.

A semelhança entre a descrição do relatório citado, datado de 2014 e noticiado pelo semanário Sol em abril de 2015, e aquilo que aconteceu nas atuações da PSP nas acampadas de Porto e Lisboa, não se atém, porém, à utilização dos bastões pela polícia. Agora como então, os agentes da unidade especial “anti-motim” da PSP atuam, contrariando uma recomendação da IGAI de 18 de janeiro de 2024, sem qualquer identificador frontal que permita às vítimas de atuações ilegais e às autoridades que investigam saber quem fez o quê.

Questionado pelo DN sobre esta matéria, o ministério da Administração Interna (MAI) informa que a recomendação em causa, cujo título é “Obrigatoriedade de identificação visível frontal dos agentes das unidades especiais das forças de segurança” — e lembra que “em Portugal, a obrigatoriedade de exibição de placa de identificação existe para a Polícia de Segurança Pública e para a Guarda Nacional Republicana, inexistindo razão válida que subtraia as unidades especiais de polícia a essa obrigatoriedade”— “está em processo de implementação tanto na Guarda Nacional Republicana (GNR) como na Polícia de Segurança Pública (PSP)”.

Afirmando que “as Forças de Segurança estão a desenvolver as medidas necessárias à concretização da referida recomendação da IGAI, tendo em consideração as especificidades operacionais e a necessidade de garantir uma identificação clara destes elementos no exercício das suas funções”, o ministério adianta estar, “paralelamente”, “em elaboração uma proposta de portaria destinada a regulamentar e assegurar uma identificação individual inequívoca, em particular nas ações de intervenção que envolvam simultaneamente várias unidades policiais.”

A comunicação do MAI precisa, no entanto, que a GNR está nessa matéria mais adiantada que a PSP: “Quanto à GNR, no Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE), a recomendação já se encontra implementada, estando o respetivo identificador colocado na parte frontal do fardamento e em local visível.”

No caso da PSP, contudo, a aplicação ainda estará, quase três anos sobre a data da recomendação, em estudo: “De acordo com a PSP, já foram emitidas instruções para que os equipamentos utilizados, nomeadamente os coletes balísticos e outras sobrevestes, sejam dotados de sistemas de fixação por velcro que permitam a colocação de elementos de identificação dos polícias, designadamente através de numeração individual e/ou de outra forma de identificação adequada.”

Desta informação retira-se que a PSP e a tutela ainda nem decidiram qual será “a forma de identificação adequada” — “numeração individual ou outra” —, embora seja claramente visível, nas atuações do corpo de intervenção em Lisboa, que os capacetes negros dos agentes têm um número inscrito atrás em branco. Já os capacetes da unidade especial que interveio nas acampadas do Porto são azuis e não exibem números.

Há um ano, PSP sugeria pedir cartão a agentes

Anota-se porém algum progresso face à resposta dada pela PSP há exatamente um ano, em outubro de 2025, às questões do DN sobre o mesmo assunto. Nessa altura, como o jornal noticiou, esta polícia declarou não considerar necessária qualquer identificação individual passiva (ou seja, não requerendo ação dos cidadãos para a obter) dos agentes.

“No que se refere à identificação é condição suficiente para um polícia o facto de estar devidamente uniformizado, ainda que lhe possa ser exigida a identificação através do seu cartão profissional”, respondeu a PSP em 27 de outubro de 2025 ao DN, certificando que “o equipamento de proteção individual (colete de proteção), usado para o cumprimento de determinadas ações e operações policiais, não permite, de momento, a aposição de placa identificativa”.