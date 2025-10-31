Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Atuação do Corpo de Intervenção (CI) da PSP durante os distúrbios ocorridos no 25 de Abril de 2025, junto ao Rossio (Lisboa). O facto de a farda dos elementos desta unidade especial de polícia não conter qualquer elemento de identificação individual permitiu aos responsáveis pela agressão brutal de um adepto do Boavista em outubro de 2014 em Guimarães, que lhe causaram a perda de um olho e deformação da face, escaparem a qualquer punição. Na sequência desse caso, a Inspeção Geral da Administração Interna recomendou, em janeiro de 2024, que também as unidades especiais da PSP e GNR cumpram a obrigatoriedade de identificação individual há muito imposta aos restantes polícias.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

"Polícias identificam-se com farda e carteira profissional": PSP ignora recomendação da IGAI

Estado vai pagar indemnização por agressão brutal do Corpo de Intervenção da PSP em 2014, cujos autores não foi possível punir por falta de identificação individual. 11 anos depois, e malgrado recomendação da Inspeção das polícias, elementos do CI continuam a não usar placa individual de identificação.
