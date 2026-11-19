A Provedora de Justiça manifesta “preocupação” pela “aparente utilização generalizada do bastão policial” e pela aplicação de golpes dirigidos a zonas corporais especialmente vulneráveis" na manifestação e acampada pela habitação realizadas em Lisboa, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. No âmbito do Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP), pede por isso que a Direção Nacional da PSP reforce, junto de todos os elementos policiais envolvidos em operações de manutenção e reposição da ordem pública, as instruções relativas à utilização de bastões policiais.

A monitorização do Mecanismo Nacional de Prevenção abrangeu a manifestação entre a Praça Luís de Camões e o Rossio, a acampada que se prolongou durante a noite, a intervenção da PSP e os procedimentos relativos às pessoas detidas na 4.ª Esquadra, no Martim Moniz. O relatório indica que a acampada decorreu num ambiente pacífico e silencioso até à intervenção da PSP, iniciada cerca das 4h30 da madrugada.

“A maioria dos golpes observados pelo MNP foi aplicada de forma oblíqua, atingindo zonas corporais de menor risco. Contudo, foram igualmente identificadas situações em que a utilização do bastão atingiu zonas particularmente vulneráveis, designadamente a cabeça, a região do esterno e a coluna vertebral”, diz o documento, divulgado esta quinta-feira, 19 de novembro pela Provedoria de Justiça. “Durante esta intervenção, o MNP observou agentes policiais a desferirem golpes sobre pessoas que não apresentavam comportamentos de resistência ativa ou que estavam já a afastar-se do local”, acrescenta.

O relatório diz que se registaram-se igualmente “episódios pontuais de insultos e de arremesso complementar de objetos por parte de manifestantes, já depois do impacto policial, designadamente uma garrafa de vidro e duas pedras da calçada”.

Neste aspeto, pede que se “reforce as instruções para que o recurso ao bastão corresponda a uma necessidade concreta e atual, incida prioritariamente nas zonas corporais de menor risco e cesse quando deixe de ser necessário, sem golpes sobre pessoas não violentas ou já sob controlo policial”.

O relatório do MNP pede ainda à PSP para que altere procedimentos de forma a que haja um registo sistemático da utilização de meios coercivos de baixa potencialidade letal em intervenções junto de aglomerados de pessoas, independentemente da ocorrência de lesões.

Mais concretamente, sugere uma revisão da Norma de Execução Permanente sobre a utilização de meios coercivos e o Manual de Ordem Pública do Corpo de Intervenção de modo a que seja possível identificar os meios utilizados, as circunstâncias e fundamentos da sua utilização, as unidades intervenientes e as eventuais consequências.

De acordo com os observadores, os avisos policiais foram fundamentados e claros, mas revelaram-se inaudíveis para parte dos presentes. Por isso, recomenda que a Direção Nacional emita orientações internas para que as advertências sobre as consequências criminais da desobediência à ordem de dispersão sejam sempre feitas de forma audível e clara.

Tendo acompanhado o transporte dos seis detidos na manifestação até à 4.ª Esquadra do Martim Moniz, o MNP sugere que se “evite a algemagem no transporte em viatura celular e, na ausência desta, limite o seu uso aos casos justificados por avaliação individual do risco, com as mãos algemadas à frente do corpo”. O relatório indica que três dos detidos relataram agressões durante a detenção, e, tendo manifestado mal-estar, receberam assistência dos profissionais de emergência pré-hospitalar. Sugere, contudo, que seja efetuado o registo fotográfico das lesões visíveis ou sempre que sejam alegadas agressões, fazendo constar em auto o consentimento ou a recusa da pessoa detida e disponibilizando os meios fotográficos necessários.

O MNP acompanhou igualmente as revistas, recomendando à PSP que “limite a utilização de balaclavas, ou acessórios que ocultem o rosto dos agentes, às situações devidamente justificadas por razões de segurança, sempre assegurando a sua identificação individual”.

De acordo com o relatório, duas das pessoas entrevistadas revelaram não ter compreendido os motivos que levaram à respetiva detenção e que, à chegada à esquadra, desconheciam os seus direitos e deveres. Pede, por isso que sejam transmitidos "de forma clara e acessível" os motivos e direitos aos detidos. Em contrapartida, refere que acompanhou a situação das seis pessoas detidas até cerca das 7h00, após confirmar que todas se encontravam assistidas por advogados, o que "constituiu uma garantia importante dos direitos das pessoas detidas".

MAI "analisará com a devida atenção" as recomendação da Provedoria

O Ministério da Administração Interna (MAI) reagiu entretanto ao relatório da Provedoria de Justiça sobre a intervenção da PSP em Lisboa e garantiu que "analisará com a devida atenção as observações e recomendações apresentadas".

"O Ministério reafirma a sua confiança na Polícia de Segurança Pública e o respeito pela independência das entidades responsáveis pela fiscalização da atuação policial", escreve o MAI em comunicado, lembrando que "os acontecimentos estão já a ser objeto de procedimentos na Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e no Ministério Público, a quem compete, no âmbito das respetivas atribuições, apurar os factos e eventuais responsabilidades".

O ministério liderado por Luís Neves acrescenta que "qualquer situação que configure uma violação das regras de utilização da força deverá ter as consequências previstas na lei." E termina assegurando que "a garantia da ordem pública e o respeito pelos direitos fundamentais são responsabilidades permanentes das forças de segurança".

