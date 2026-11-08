As Vozes da Acampada

Diariamente, realizam-se reuniões entre os presentes, denominadas assembleias populares. Marta explica-nos como funcionam: "Quem quiser falar tem de se inscrever. As pessoas têm três minutos para falar e podem decidir se querem partilhar a sua revolta ou propor ideias. Depois, há sempre alguém que escreve essas ideias e, no final de todas as intervenções, faz-se uma votação de braço no ar”.

Destas discussões de fim de tarde, sob a estátua de D. Pedro IV, já emergiram várias propostas, explica Bruno, “temos muitos edifícios devolutos no nosso país, mesmo nos centros das cidades que estão abandonados, alguns dos quais são propriedade pública ou municipal e que devem ser reabilitados para habitação pública”. O engenheiro informático com trinta anos, está desde o início na acampada e descreve o seu dia-a-dia “acordar aqui no Rossio, tomar um pequeno almoço ali na nossa cantina popular e depois ir para casa trabalhar, porque eu estou em regime de teletrabalho. De vez em quando tento passar por aqui à hora do almoço, ver como é que estão as coisas, mas tenho que continuar a trabalhar”.

Num dos cantos da praça um homem pinta uma tela. Chama-se Galeno, um artista plástico brasileiro que já sofreu na pele o problema das rendas “eu pagava uma renda de 800 euros e o proprietário pediu para nós sairmos porque ele queria alugar pelo dobro, 1600 euros. Então, ficou difícil para nós permanecermos e tivemos que sair”. Na tela vai desenhando uma alegoria aos acontecimentos das últimas semanas: as tendas, os manifestantes, a polícia e os muitos jornalistas que por ali circulam. Acredita que provavelmente esta “acampada em si não apresente resultados. Mas a pressão é grande, porque o número de imóveis disponíveis é muito pequeno. Se os políticos não agirem no sentido de disponibilizar mais habitação, a coisa vai complicar. As pessoas vão para a rua, não têm onde morar. A renda está muito alta, não tem jeito. O movimento é grande”. Conclui.