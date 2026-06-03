Ministra diz que adesão no privado é "residual". CGTP acusa Governo de “enterrar a cabeça na areia”

Num ponto da situação sobre a adesão à greve geral, o secretário-geral da CGTP salientou "grandes adesões em todos os setores". Tiago Oliveira deu alguns exemplos no setor privado, tendo em conta os dados apurados até ao momento. No setor da indústria destacou, por exemplo, 100% de adesão na DS Smith Leiria, na Sovena, na Bimbo, na Cerealto. Referiu ainda a Bosch, com 95% de adesão. Na construção, cerâmica, cimentos e vidro, deu como exemplos, Ciarga, Cimpor, ambas com 100% de adesão, e a Galvidro, com 88%. Abordou também empresas onde a produção "se encontra parada", referindo, por exemplo a GNL Solution Leiria, a Faurecia em Palmela, a Aapico e Fico Cables na Maia, a Knorr em Lisboa, a Mecachrome em Évora, entre outros.No que se refere à hospitalização privada, falou em "impactos significativos" nos Lusíadas Amadora e Lisboa, na CUF em Sintra e no Hospital Luz em Lisboa. No setor dos transportes, referiu 100% de adesão no Metro de Lisboa, na Transdev Viseu, na empresa de transportes urbanos da Guarda, na transportes urbanos da Guarda e na da Covilhã. Oficinas Carris com 98% de adesão, Soflusa/Transtejo, com 85%. A CP e IP "apenas nos serviços mínimos", referindo ainda "forte impacto no setor aéreo". “Temos um número significativo de encerramentos de diversos serviços nas autarquias, na recolha de resíduos encerrados ou a 100% [de adesão], um número elevado de escolas encerradas”, enumerou.