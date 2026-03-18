Ministra da Justiça promete para breve escolha do novo diretor da PJ e adianta que será quadro interno

Não há data definida, mas será "em breve" a escolha do novo diretor da Polícia Judiciária (PJ), afirmou Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça. Em conferência de imprensa esta manhã, 18 de março, a ministra destacou que é um "processo de decisão" e que "o nome vai ser conhecido assim que o senhor primeiro-ministro e eu própria tenhamos a decisão final sobre o tema", disse. De acordo com Júdice, a saída de Luís Neves não ocorreu por fim de mandato, o que torna a situação diferente. "Como sabe e como pode imaginar, a saída do doutor Luís Neves para o cargo que hoje ocupa de ministro da Administração Interna foi no processo de substituição da anterior ministra. Portanto, não foi um processo de chegar ao fim do mandato", declarou. A ministra também não antecipou nomes. "É preciso olhar para quem tem as melhores condições para assegurar o que nós queremos, manutenção de um serviço de qualidade, de excelência que a Polícia Judiciária tem feito", complementou.Ao mesmo tempo, confirmou que o objetivo é de que o novo diretor seja do quadro da PJ. "A nossa intenção é que seja alguém dentro da Polícia Judiciária, não faz qualquer sentido, a meu ver, e o senhor primeiro-ministro compartilha também esta ideia, irmos buscar uma pessoa, um magistrado ou alguém fora", vincou.A PJ está sem diretor nacional desde 21 de fevereiro. Foi nesta data que ficou-se a saber a nomeação do então diretor ao cargo de ministro da Administração Interna. A posse ocorreu dois dias depois, a 23 de fevereiro.amanda.lima@dn.pt .Sucessor de Luís Neves na PJ deverá ser uma “solução interna”, com a nomeação de um polícia