Mau tempo. Mais de 290 mil continuam sem eletricidade e há ainda interrupções na circulação de comboios

Na sequência do rasto de destruição causado pela depressão Kristin, o comissário europeu da Energia e Habitação desloca-se esta sexta-feira à Marinha Grande com o ministro da Presidência.
Ativado Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil em Alcácer do Sal devido à "gravidade da situação"

RUI MINDERICO/LUSA

A Câmara de Alcácer do Sal ativou na noite de quinta-feira o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido à "gravidade da situação", na sequência dos efeitos da passagem da depressão Kristin.

A intempérie "afetou significativamente o território nacional e, em particular, o concelho de Alcácer do Sal, originando um elevado número de ocorrências, designadamente a queda de estruturas e de árvores, danos em habitações e infraestruturas, interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas comunicações, cortes de vias rodoviárias, perturbações no normal funcionamento dos serviços públicos e da vida da população", indicou a autarquia.

Município de Ourém faz apelo à população para obter geradores para apoiar lares e centros de dia

A Câmara Municipal de Ourém fez um apelo à população para obter geradores de modo a apoiar o funcionamento de lares e centros de dia.

Na sequência da passagem Kristin pelo concelho, a autarquia "apela a todos os munícipes que detenham geradores, que os possam emprestar, de forma a complementar o apoio a lares e centros de dia", lê-se na nota divulgada nas redes sociais.

O município pede que a entrega dos geradores seja feita no Estaleiro Municipal, situado na Rua Principal, Pinheiro.

Santarém ativa Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil e cria centros de acolhimento

A Câmara de Santarém informou na quinta-feira que ativou o Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil, na sequência dos "danos provocados pela tempestade Kristin, que causaram interrupções no abastecimento de água e energia elétrica em várias freguesias do concelho".

O município indicou que foram criados centros de acolhimento de proximidade com várias valências: Banhos quentes, mesas e cadeiras para permanência temporária, arcas frigoríficas para conservação de alimentos e pontos de carregamento de telemóveis e outros equipamentos.

Locais de acolhimento nas zonas mais afetadas:

- Arneiro das Milhariças – Bombeiros Voluntários de Pernes

- Gançaria – Edifício sede da Associação

- Alcanede – Pavilhão Desportivo de Alcanede

- Amiais de Cima e Amiais de Baixo – Casa do Povo (energia e banhos), Amiense (banhos), Sede da Junta de Freguesia dos Amiais de Baixo (energia)

- Abrã e Amiais de Cima – Associação Cultural e Recreativa da Abrã

- Vale de Figueira – Alvitejo

Várias zonas do município de Almeirim ainda sem fornecimento de eletricidade

A Câmara Municipal de Almeirim fez na manhã desta sexta-feira um ponto da situação sobre a reposição de energia, dando conta que há "várias zonas do concelho sem fornecimento".

Em Fazendas de Almeirim, "algumas zonas já recuperaram energia, mas persistem locais ainda sem eletricidade". "A Junta de Freguesia encontra-se já com luz e estarão pessoas no local para prestar apoio a quem necessitar", informa a autarquia nas redes sociais.

Já a freguesia de Raposa "mantém-se totalmente sem fornecimento elétrico". "A Junta de Freguesia estará a funcionar com recurso a gerador, garantindo a presença de pessoas para qualquer tipo de apoio à população", refere a câmara, fazendo nota que o Estádio Municipal continua disponível "para quem necessite de realizar a sua higiene pessoal".

Estádio Municipal do Cartaxo aberto para apoiar os afetados pela falta de água e de eletricidade

A Câmara do Cartaxo informou a população do concelho que o Estádio Municipal do Cartaxo está aberto esta sexta-feira, até às 22h00, "para apoiar todos os munícipes afetados pela falta de abastecimento de água e eletricidade", na sequência dos efeitos da passagem da depressão Kristin.

De acordo com a autarquia, o estádio municipal está "disponível gratuitamente para higiene pessoal, carregamento de telemóveis" e "apoio noutras necessidades essenciais".

Quase 30 vias interditas ou condicionadas no distrito de Aveiro. GNR faz ponto da situação

A GNR contabilizou 29 vias interditas ou condicionadas no distrito de Aveiro, "maioritariamente por inundação, desmoronamento ou riscos estruturais".

Às 08h00 era este o ponto da situação no distrito de Aveiro:

Águeda

• Rua da Pateira – Fermentelos – inundação

• Rua da Ponte – Espinhel – inundação

• Rua Arquiteto Filomeno Rocha Carneiro Sardão – Borralha – inundação (reaberta em 300700JAN26)

• Estrada do Campo E.M. 604 – Recardães – inundação

• M606 – Águeda – inundação

• Estrada do Sarzêdo – Espinhel – inundação

• Rua Varanda de Pilates – Almear, Travassô – inundação

• Rua do Murtório – Barrô – inundação

Arrancada

• Rua do Campo – Trofa – inundação

• Arrancada–Aguieira – desmoronamento

• Rua do Campo – Segadães – inundação

Albergaria-a-Velha

• Rua do Ribeiro – Angeja – inundação

• EN 230-2 – Angeja – inundação

Oliveira de Azeméis

• Rua de São Martinho – Ossela – inundação

• Rua do Centro Social – Macinhata da Seixa – risco de queda de poste de telecomunicações

Avanca

• Rua dos Moinhos Carvalhal – Chão de Ferreiro, Pardilhó – inundação

Mealhada

• Rua da Fonte – Sernadelo – inundação

• Rua da Areia – Ventosa do Bairro – inundação

• EM610-3 – Travasso – inundação

• Rua de Aveiro – Pampilhosa – inundação

Anadia

• Rua das Ínsuas – Mogofores – inundação

Aveiro

• EM585 – Requeixo – inundação

• Rua da Pateira – Requeixo – inundação

• Rua da Ponte da Rata – Eirol – inundação

• Rua da Areosa / EN 230 – Eixo – inundação

Esmoriz

• Rua do Gondesende – desmoronamento

Ílhavo

• Largo da Vista Alegre – Ílhavo – ponte da Vista Alegre em mau estado

Estarreja

• Rua General Artur Beirão – Canelas – inundação

• Rua do Vale – Fermelã – inundação

• Rua de Antuã – Salreu – inundação

Bombeiros de várias corporações a caminho das zonas mais afetadas

Bombeiros de uma dezena de corporações estão esta sexta-feira a deslocar-se para as regiões mais afetadas pela depressão Kristin, para ajudar as populações, disse fonte da proteção civil, referindo que durante a noite foram registadas apenas 22 ocorrências.

“Temos garantidamente cerca de uma dezena de corporações que estão em deslocação para a região de Leiria. Vão reforçar e ajudar as populações mais afetadas para tentar repor a normalidade o mais rápido possível”, adiantou à Lusa Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com Elísio Pereira, as corporações de bombeiros são de zonas menos afetadas, de zonas mais próximas dos epicentros e também do sul do país para ajudar.

No que diz respeito à situação dos caudais de vários rios, que na quarta-feira causavam preocupação, tal como Mondego e o Sado, Elísio Pereira diz que a situação para já está controlada.

“Neste momento, não temos informação de alguma alteração relativamente ao dia de ontem [quinta-feira]. As situações estão controladas e a ser monitorizadas”, indicou.

Quanto às ocorrências registadas durante a noite, Elísio Pereira referiu que “foi uma noite muito calma”.

“Entre as 00:00 e as 07:00 foram registadas 22 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas em Portugal continental e sem gravidade. Neste momento, o objetivo é tentar repor, no mais curto espaço de tempo, a normalidade e ajudar as populações”, disse.

Lusa

Município de Figueiró dos Vinhos apela à doação de vários bens

O Município de Figueiró dos Vinhos apelou na quinta-feira "ao humanitarismo, solidariedade e apoio dos portugueses" para que ajudem a população do concelho "a recuperar desta inimaginável situação de crise", na sequência do rasto de destruição causado pela depressão Kristin.⠀

De acordo com uma nota divulgada pela autarquia nas redes sociais, "há cidadãos que perderam os bens materiais básicos do seu lar", pelo que o município está recolher donativos de "roupas de cama (lençóis, cobertores, almofadas, etc.), mobiliário de quarto e de sala, eletrodomésticos vários".

O ponto de entrega está localizado no Pólo de Formação de Figueiró dos Vinhos, na rua Dr. José Luís Calheiros Ferreira - Quinta do Cabeço.

Entrega de bens em Leiria centralizada no pavilhão dos Pousos

A entrega de bens para pessoas que foram atingidas pelo mau tempo está centralizada no pavilhão dos Pousos, próximo da cidade de Leiria, disse esta sexta-feira à Lusa o vereador da Proteção Civil, Luís Lopes.

“Desde ontem [quinta-feira] que temos um centro de apoio colocado no pavilhão dos Pousos, onde temos já recolhido alguns bens alimentares para as pessoas que não conseguiram ir aos supermercados que ainda estão a funcionar ou que precisem de alguma ajuda nessa parte”, afirmou Luís Lopes.

No mesmo local, é feita a “distribuição de lonas e plásticos para que as pessoas possam ir recolher e tapar os telhados que não têm condições agora para reparar”, referiu, pedindo às pessoas que queiram apoiar com bens para que se desloquem àquele pavilhão.

“Temos lá as nossas equipas que irão recebê-las e que irão depois acomodar as coisas”, adiantou o vereador.

O município anunciou também que no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal vai estar, a partir das 10h00, um serviço de ação social e de teleconsultas.

Hoje, prosseguem trabalhos no concelho “com várias operações de desobstrução, limpezas, reposição das vias, já até de tentativa de reparação de algumas estruturas públicas que são importantes para o quotidiano das pessoas”, adiantou o autarca.

“Vamos continuar a fazer isso até conseguirmos chegar a todos os locais e termos a certeza de que toda a gente consegue circular e sair das suas casas”, declarou o autarca, explicando que continuam os trabalhos para “criar condições também para que haja restabelecimento, quer de corrente elétrica, quer de abastecimento de água”.

Neste caso, Luís Lopes apontou a articulação com a E-Redes, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, e Águas do Centro Litoral.

Lusa

Mais de 290 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 06h30

Mais de 290 mil clientes da E-Redes continuavam às 06h30 desta sexta-feira sem fornecimento de energia em Portugal continental, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, na quarta-feira, informou a empresa.

Segundo informação enviada à agência Lusa, o distrito de Leiria continuava a ser a zona mais afetada com cerca de 221 mil clientes afetados.

No distrito de Leiria, o mais afetado pela passagem da depressão Kristin, a E-Redes ativou o "estado de emergência", tendo ali instalados 30 geradores e estando a ser mobilizados mais cerca de 200.

Lusa

Linhas ferroviárias do Norte, Douro, Beira Baixa e Oeste ainda com interrupções

A circulação ferroviária em vários troços das Linhas do Norte, Douro, da Beira Baixa, do Oeste, Urbanos de Coimbra e Serviço Regional entre Coimbra B e Entroncamento estava às 06h50 suspensa na sequência da tempestade de quarta-feira.

Após dois dias com centenas de situações provocadas pela depressão Kristin, hoje de madrugada, não foram registadas “ocorrências significativas”, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações à agência Lusa pelas 06h30.

Na sua página na rede social Facebook, a CP indica que devido à passagem da depressão Kristin pelo território continental a circulação nas Linhas do Douro, entre a Régua e Pocinho, a Linha da Beira Baixa, entre Ródão e Castelo Novo e a Linha do Oeste continuam suspensas.

De acordo com a CP, estão igualmente suspensos os comboios Urbanos de Coimbra, entre Coimbra B e Alfarelos, o Serviço Regional entre Coimbra B e o Entroncamento e a Linha do Norte, entre Porto e Lisboa, para os comboios de longo curso.

Na nota, a CP adianta que na quinta-feira à noite foi retomada a circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, mas apenas para o serviço regional no troço Covilhã-Guarda.

Lusa

Comissário europeu na Marinha Grande em visita a áreas afetadas

O comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Joergensen, desloca-se esta sexta-feira à Marinha Grande (Leiria) com o ministro da Presidência, numa visita às áreas afetadas.

Joergensen acompanha António Leitão Amaro numa "visita às áreas afetadas do concelho", que arranca às 10h15 na Câmara Municipal da Marinha Grande, e que conta também com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, de acordo com a agenda do ministro da Presidência.

Na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu na rede social X que Dan Joergensen, estaria em "Portugal para colaborar com as autoridades, que continuam a avaliar a dimensão total dos danos", numa visita que já estava prevista - focada nos temas do alojamento acessível e das interligações - e que incluirá agora esta dimensão.

Na quarta-feira, através da mesma rede social, Dan Joergensen indicou que o executivo comunitário está disponível para prestar apoio, bem como em “contacto estreito” com as autoridades em Portugal e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade devido aos cortes resultantes da tempestade.

Leitão Amaro, lê-se ainda na nota divulgada, desloca-se às 12h30 ao Hospital de Leiria, às 14h00 ao Hospital da Figueira da Foz, e, duas horas depois, vai estar em Meirinhas, município de Pombal, para uma "visita às áreas afetadas do Parque Industrial".

Lusa

André Ventura altera agenda em Espinho devido ao mau tempo

 O candidato a Presidente da República André Ventura cancelou a arruada prevista para a manhã desta sexta-feira, em Espinho, e vai participar numa recolha de bens essenciais para as populações afetadas pelo mau tempo.

A candidatura informou esta noite os jornalistas que, “devido ao estado de calamidade, o candidato presidencial André Ventura irá cancelar a arruada” que estava marcada para as 11h30, em Espinho, distrito de Aveiro.

Na quinta-feira, o Governo decidiu decretar a situação de calamidade em cerca de 60 municípios que vão desde o concelho de Mira (distrito de Coimbra), a norte, até aos de Lourinhã e Torres Vedras (no distrito de Lisboa), a sul. Ou seja, o concelho de Espinho não está abrangido.

Este era o primeiro ponto do dia da campanha de André Ventura para a segunda volta das eleições presidenciais, que vai disputar a 8 de fevereiro com António José Seguro.

Em vez disso, o candidato e líder do Chega “irá organizar uma recolha de bens de primeira necessidade para apoiar as populações afetadas pela última tempestade”, no Largo da Câmara Municipal de Espinho, indicou a candidatura numa mensagem divulgada à comunicação social.

Na quinta-feira, a candidatura presidencial de António José Seguro também decidiu cancelar a sessão de campanha prevista para essa noite em Almeirim, no distrito de Santarém, devido à tempestade que afetou a região e ativou planos de emergência no distrito.

André Ventura visitou na quinta-feira a cidade de Leiria, uma das mais afetadas pelo mau tempo dos últimos dias, para ver alguns dos estragos, e disse estar "bastante impressionado" com o "grau de devastação" que encontrou.

O candidato apoiado pelo Chega defendeu também que os políticos devem "ir ao terreno, ouvir as pessoas".

Lusa

Vários distritos continuam com avisos devido à chuva, vento, neve e ondulação

Vários distritos de Portugal continental mantêm-se esta sexta-feira (30 de janeiro) e sábado com vários avisos devido à agitação marítima, chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga já estão sob aviso laranja até à 21h00 desta sexta-feia, passando depois a vermelho até às 03h00 de sábado por causa da ondulação, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 14/15 metros de altura máxima.

Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra estão a laranja entre as 09h00 de hoje e as 15h00 de sábado, passando depois a amarelo por causa da agitação marítima forte.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Leiria entre as 12h00 e as 21h00 de hoje e para Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12h00 de hoje e as 00h00 de sábado devido ao vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora nas terras altas.

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga também vão estar com aviso amarelo entre as 09h00 e as 15h00 de hoje por causa da chuva persistente e por vezes forte, em especial nas zonas montanhosas.

O IPMA colocou também os distritos de Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Viana do Castelo e Braga a amarelo por causa da queda de neve acima de 1000/1200 metros entre as 12h00 de hoje as 09h00 de sábado.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo também estão sob aviso amarelo entre as 06h00 e as 18h00 de hoje devido à agitação marítima entre as 09h00 e as 15h00 de hoje.

Lusa

