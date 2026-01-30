Mau tempo. Mais de 290 mil continuam sem eletricidade e há ainda interrupções na circulação de comboios

A Câmara de Alcácer do Sal ativou na noite de quinta-feira o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido à "gravidade da situação", na sequência dos efeitos da passagem da depressão Kristin.A intempérie "afetou significativamente o território nacional e, em particular, o concelho de Alcácer do Sal, originando um elevado número de ocorrências, designadamente a queda de estruturas e de árvores, danos em habitações e infraestruturas, interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas comunicações, cortes de vias rodoviárias, perturbações no normal funcionamento dos serviços públicos e da vida da população", indicou a autarquia.