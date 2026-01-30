Operação "Limpar Leiria" arranca este sábado. Voluntários deverão levar luvas, pás, vassouras e outras ferramentas

A Câmara de Leiria lança a campanha “Limpar Leiria”, a primeira ação de voluntariado para limpar a capital de distrito, iniciativa que decorre no sábado, 31 de janeiro, disse à agência Lusa o presidente daquele município gravemente afetado pelo mau tempo.“Depois daquilo que foi o estado em que ficou a cidade de Leiria, com muitos derrubes de árvores, telhas partidas, a cidade já tem uma parte importante das árvores de grande porte retiradas. No entanto, é necessário criar condições para que a nossa cidade, o mais rápido possível, volte a ser uma cidade limpa”, afirmou Gonçalo Lopes.Segundo Gonçalo Lopes, a ação de voluntariado decorre no sábado, a partir das 10:00, junto ao Estádio Municipal, “com o objetivo de limpar o estádio, limpar o percurso Polis, algumas zonas do centro da cidade”.Além da dimensão humana e solidária, pretende-se com a campanha “Limpar Leiria” criar “uma união fundamental para os próximos meses”, em que o concelho vai precisar “dos leirienses e dos portugueses” para reerguer a cidade, adiantou o autarca.“É das primeiras ações de voluntariado que vamos lançar, uma vez que temos tido muitas solicitações de pessoas a quererem ajudar-nos”, declarou, pedindo aos voluntários para que levem luvas, pás, vassouras e outras ferramentas, porque o município não tem capacidade de distribuição.No local, “um conjunto de voluntários irão coordenar esse trabalho, juntamente com a Ecoambiente, a empresa que faz a recolha do lixo”, explicou.A duração da atividade, para a qual o município apela à participação, decorre durante o período da manhã.“No período da manhã é o primeiro passo. Nós vamos ter a capacidade de poder envolver também os Escuteiros, os próprios adeptos da União de Leiria que estão preocupados com o estádio”, declarou.O presidente da Câmara admitiu a repetição da iniciativa, que vai ser estendida “também às freguesias, desafiando as juntas de freguesia a fazerem essa mesma atividade de voluntariado”..A entrega de bens para pessoas que foram atingidas pelo mau tempo está centralizada no pavilhão dos Pousos, próximo da cidade de Leiria.“Desde ontem [quinta-feira] que temos um centro de apoio colocado no pavilhão dos Pousos, onde temos já recolhido alguns bens alimentares para as pessoas que não conseguiram ir aos supermercados que ainda estão a funcionar ou que precisem de alguma ajuda nessa parte”, afirmou à agência Lusa o vereador da Proteção Civil, Luís Lopes.No mesmo local, é feita a “distribuição de lonas e plásticos para que as pessoas possam ir recolher e tapar os telhados que não têm condições agora para reparar”, referiu, pedindo às pessoas que queiram apoiar com bens para que se desloquem àquele pavilhão.“Temos lá as nossas equipas que irão recebê-las e que irão depois acomodar as coisas”, adiantou o vereador.O município anunciou também que no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal vai estar, a partir das 10:00, um serviço de ação social e de teleconsultas.. A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.