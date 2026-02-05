Sociedade

Proteção Civil aciona alerta vermelho após duplicação do caudal do Tejo. 86 mil clientes sem eletricidade

Depressão Leonardo, poucos dias após a tempestade Kristin, está a provocar inundações e cortes de ligações rodoviárias, ferroviárias e fluviais. Ainda há milhares de pessoas sem luz.
Regulador proíbe cortes de luz por falta de pagamento nos concelhos afetados

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) proibiu os comercializadores de cortarem a luz por falta de pagamento aos clientes dos concelhos abrangidos pelo estado de calamidade e dispensou-os dos encargos de potência contratada.

Em comunicado, o regulador da energia determina que “o operador de rede de distribuição fica impedido de efetuar interrupções de fornecimento ou reduções de potência contratada por facto imputável ao cliente, como a falta ou a impossibilidade de pagamento, aos clientes em baixa tensão”.

Este impedimento vigora até nova orientação a emitir pela ERSE durante o mês de fevereiro.

Adicionalmente, a entidade reguladora deliberou que os clientes afetados não pagarão os encargos de potência contratada devidos pelo uso de redes, “uma vez que este encargo paga a disponibilidade da rede, a qual foi afetada”.

“Nestes casos, haverá para esses clientes um crédito na fatura correspondente ao valor da potência contratada da tarifa de acesso às redes”, precisa.

A ERSE estabeleceu ainda que a estimativa do consumo de energia para o período de tempo em que os clientes tiveram o fornecimento de eletricidade interrompido devido à tempestade Kristin é nula, conforme previsto no Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados do Setor Elétrico.

Refere ainda que “a metodologia prevista regulamentarmente permite recorrer a consumos históricos para efetuar estimativas de consumo em períodos em que há interrupção de fornecimento”, mas uma vez que a tempestade afetou o funcionamento dos contadores e da rede inteligente, “não é aceitável manter essa metodologia nesta situação excecional”.

Associações alertam para grave risco de contaminação por amianto

As associações Zero e AEPRA alertaram hoje para o grave risco de contaminação por amianto devido às placas com este material cancerígeno que ficaram danificadas e estão dispersas na via pública após a tempestade Kristin.

Para proteção da população, a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável e a Associação de Empresas Portuguesas de Remoção de Amianto (AEPRA) recomendam num comunicado conjunto que “não se toquem nem removam placas suspeitas, que se evite a circulação nas zonas afetadas, que os locais sejam sinalizados e que as situações sejam comunicadas às autoridades competentes”.

A Zero diz ter recebido “múltiplas denúncias de placas de fibrocimento, vulgarmente conhecidas como placas de Lusalite, partidas e abandonadas, situação que implica a libertação de fibras de amianto — substâncias comprovadamente cancerígenas — facilmente inaláveis pela população”.

“Sempre que materiais contendo amianto se partem ou se degradam, libertam fibras extremamente perigosas. A sua inalação pode causar asbestose, cancro do pulmão e mesotelioma, um cancro raro, mas muito agressivo. A presença destes resíduos na via pública expõe toda a comunidade a um risco grave e inaceitável”, alerta Íria Roriz Madeira, da Zero, citada no comunicado.

Esta associação ambientalista sublinha “a necessidade de uma intervenção urgente por parte das autoridades competentes para a limpeza e remoção segura dos materiais afetados”.

Adianta que as situações identificadas foram comunicadas ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, pedindo à população que faça o mesmo.

As duas associações alertam que “qualquer reutilização, reciclagem ou valorização de materiais contendo amianto é expressamente proibida pela legislação portuguesa e representa um perigo sério para quem manuseia esses materiais e para toda a comunidade envolvente”.

Chamam ainda a atenção para “o risco acrescido de exposição ao amianto das equipas de socorro, serviços municipais e voluntários que, sem informação adequada ou equipamentos de proteção individual apropriados, procedem à remoção de destroços, uma vez que o corte ou manuseamento destes materiais pode libertar fibras perigosas para o ar”.

A AEPRA indica também ter tido conhecimento de “práticas alarmantes” por parte de cidadãos que “estão a doar placas de fibrocimento para reparar coberturas danificadas, sem qualquer garantia de cumprimento das normas legais relativas à remoção, acondicionamento, transporte e destino final destes resíduos perigosos, criando situações de risco elevado para a saúde pública”.

“Consideramos particularmente grave que estas situações sejam apresentadas sob a forma de gestos solidários ou de ajuda, quando, na realidade, transferem para terceiros um problema ambiental e de saúde pública, bem como os respetivos encargos de tratamento e deposição”, afirma Marina Côrte-Real, representante da AEPRA, citada no comunicado.

O amianto está proibido em Portugal desde 2005 e a sua reutilização, reciclagem ou qualquer forma de valorização de resíduos contendo amianto é ilegal, recordam as associações.

Cheias obrigam à evacuação de zonas ribeirinhas em Salvaterra de Magos

O Município de Salvaterra de Magos determinou hoje a evacuação obrigatória, a partir das 19:00, de áreas ribeirinhas das localidades de Escaroupim e Porto de Sabugueiro, devido ao agravamento do risco de cheias.

Em comunicado, a autarquia informou que se prevêem “fortes situações de cheia e inundações”, sobretudo nas zonas ribeirinhas e envolventes, apelando à população para seguir as orientações das autoridades.

A evacuação abrange as zonas mais baixas de Escaroupim, onde poderá ocorrer “isolamento parcial ou total”, e toda a área do Porto de Sabugueiro.

A nota diz ainda que outras zonas do concelho situadas junto a rios ou linhas de água poderão igualmente ser afetadas.

Segundo o município, a situação está “sob acompanhamento permanente” pelos serviços municipais e por todos os agentes de proteção civil, referind ainda que os Serviços de Ação Social encontram‑se no terreno a prestar apoio às populações potencialmente afetadas.

A Câmara Municipal apela à população para que adote medidas preventivas de salvaguarda de pessoas, animais e bens, recomendando que sejam evitadas deslocações desnecessárias e a circulação junto a linhas de água, zonas ribeirinhas e áreas inundáveis. A autarquia sublinha ainda que não devem ser atravessadas zonas alagadas, a pé ou em viatura.

O município aconselha igualmente a desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais e a proteção de bens e equipamentos localizados em áreas suscetíveis a inundações, pedindo que a população acompanhe as atualizações oficiais do Município e da Proteção Civil.

Moradores e empresários de Portalegre fazem contas aos danos do 'mar de lama'

Habitantes e empresários da avenida de Portalegre mais afetada pelo ‘mar de lama’, com pedras à mistura, vindo hoje da Serra de São Mamede, devido à depressão Leonardo, estão ainda sem perceber a dimensão dos prejuízos.

Pelas 11:00, enquanto a Proteção Civil, funcionários municipais e alguns populares removiam viaturas danificadas e limpavam a via na Avenida de Santo António, Armindo Trindade, que reside naquela artéria, relatou à agência Lusa que, durante a madrugada, enquanto foi à casa de banho, ouviu um “estrondo muito grande”.

Após escutar esse som, voltou a deitar-se, uma vez que “pensava tratar-se do carro do lixo”, mas o barulho, “um bocado estranho persistia” e, pouco tempo depois, deu pelos prejuízos ocorridos na rua, após ter sido alertado por familiares.

“Nunca tinha visto nada assim, já vivo aqui há 30 anos, mas nunca tinha visto uma coisa destas”, sublinhou.

Já Andrenalina Trindade, também residente naquela avenida, contígua ao hospital de Portalegre, disse à Lusa que deu pela situação após escutar “gritos de uma vizinha”.

“Quando cheguei à janela dei com este cenário, com os carros todos amontoados, onde está também o carro do meu filho”, relatou, explicando que a água passou por cima da viatura e que esta está toda suja.

A mesma habitante, que considerou a situação “inédita” na cidade, afirmou esperar agora saber o estado em que se encontra a sua viatura, que deixou estacionada num parque subterrâneo do prédio.

Na mesma avenida existem também algumas empresas, nomeadamente clínicas de saúde, tendo uma delas sido afetada, pelo que está encerrada

Em declarações à Lusa, Carlos Bagulho, sócio-gerente do Consultório Médico Dentário do Norte Alentejano, disse desconhecer para já os prejuízos sofridos, uma vez que não consegue ter acesso ao interior do espaço.

“Além do que se vê à porta, que é este ‘mar de lama’ que aqui está, o muro das traseiras ruiu, creio que a clínica está inundada e todo o equipamento que lá está, coisas eletrónicas, deve estar tudo cheio de água”, lamentou.

Carlos Bagulho acrescentou ainda que se adivinham “prejuízos muito avultados”, além de que a clínica, onde trabalham mais de 30 pessoas, deverá ficar encerrada “durante muito tempo”.

Deslizamento de terras corta EN-18-8 entre Castelo Branco e Malpica do Tejo

A Estrada Nacional (EN) 18-8 que liga Castelo Branco a Malpica do Tejo está hoje cortada ao trânsito devido a um deslizamento de terras e não há previsão para a sua reabertura, informou a Câmara Municipal.

“O corte da estrada ficou a dever-se a derrocada ao início da manhã e não temos previsão para a sua reabertura. Os serviços do município estão no local. A situação é crítica”, afirmou, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco.

Leopoldo Rodrigues explicou ainda que a situação está a ser avaliada e que só depois será tomada uma decisão em relação à reabertura ou não daquela via à circulação rodoviária.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa,a GNR está no local, assim como meios do Serviço Municipal de Proteção Civil.

“O trânsito está a ser desviado por Monforte da Beira ou por Lenticais”, disse.

1593 ocorrências registadas como inundações

As inundações começam a aproximar-se das quedas de árvores nos principais tipos de ocorrências devido ao mau tempo, sendo já 1593, segundo o comandante nacional da Proteção Civil.

Mário Silvestre contou que houve uma derrocada na Costa de Caparica que obrigou à evacuação dos residentes e uma outra na estrada nacional 10-4, em Sesimbra.

O responsável também deu conta de inundações em Vila Franca de Xira que motivaram constrangimentos na N10 e na Linha do Norte e "inundações por todo o lado" na região Oeste, sobretudo devido ao galgamento do rio Ota.

Encontram-se ativados os planos de emergência distritais de Coimbra, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Castelo Branco, assim como 84 planos municipais.

Foram já registadas 5793 ocorrências, estando no terreno mais de 20 mil operacionais e 8007 meios terrestres.

Encontram-se isoladas as localidades de Reguengo do Alviela, Porto da Palha, Valada e Caneira no distrito de Santarém e de Ereira no de Coimbra.

Estão deslocadas 53 pessoas no distrito de Santarém, 145 em Leiria, 53 em Castelo Branco e 15 em Setúbal.

Circulação suspensa na Linha do Leste entre Torre das Vargens e Elvas

A circulação ferroviária na Linha do Leste entre Torre das Vargens e Elvas estava às 12:00 de hoje suspensa devido à queda de uma árvore, elevando para cerca de uma dezena as linhas afetadas pelo mau tempo.

Em comunicado, a CP – Comboios de Portugal adianta que devido a diversas ocorrências provocadas pelo mau tempo continua suspensa a circulação na Linha da Beira Baixa, entre o Entroncamento e Castelo Branco, nos Urbanos de Coimbra e na Linha do Norte os longo curso em Alfarelos (Coimbra).

Segundo a empresa, na Linha da Beira Alta estava hoje de manhã a realizar-se o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda com recurso a material circulante diferente do habitual.

Na Linha do Norte, estão a ser efetuados os serviços regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Castanheira do Ribatejo.

Às 11:0 foi restabelecida a circulação entre Castanheira do Ribatejo e Alverca, que tinha estado suspensa devido a inundação.

Já na Linha de Cascais, mantinha-se às 11:00 a circulação entre Algés e Oeiras em via única.

A circulação ferroviária continua suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, Linha do Oeste e Linha do Sul, entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso.

Derrocada em Cinfães desaloja duas pessoas e corta estrada municipal

Duas pessoas ficaram hoje desalojadas e a Estrada Municipal 1025 ficou cortada, em Tendais, devido a uma derrocada de um talude que “levou tudo à frente”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Cinfães.

“Temos duas pessoas, um casal com mais de 70 anos, que ficou desalojado e a Câmara realojou-os numa pensão, mas felizmente não há feridos a registar”, disse à agência Lusa o presidente de Cinfães, Carlos Cardoso.

O autarca avançou que “a derrocada aconteceu durante a noite, porque choveu muito, e continua a chover imenso e os colos já não têm capacidade de retenção da água”.

“E dá-se um escorregamento de um talude desde a Estrada Nacional 222 (EN222) até à localidade de Vila de Muros e levou tudo à frente”, relatou Carlos Cardoso.

Esta ‘avalanche’ de “água e terra levou, inclusive uma casa, que estava devoluta, e tudo mais que apanhou” na encosta da serra de Montemuro, na localidade da freguesia de Tendais, concelho de Cinfães, distrito de Viseu.

“A Estrada Municipal 1025 (EM1025) ficou toda danificada e, claro, cortada ao trânsito, e temos uma quantidade de estragos enorme. Há uma série de propriedades com danos. Tudo o que estava à frente desapareceu, ficou no leito do rio”, indicou.

Carlos Cardoso adiantou ainda que, em alternativa de circulação à EM1025, “só indo à volta, pela EN222”.

Na rede social Facebook, a Junta de Freguesia de Tendais, a propósito desta derrocada, alertou para “o perigo na EN 321, no km 31, na zona superior da aldeia de Vila de Muros, onde a circulação deve ser feita com precaução”.

Dez pessoas retiradas de casa devido a inundações em Óbidos

Dez pessoas foram retiradas de casas inundadas, em Óbidos, concelho onde todos os rios e ribeiras transbordaram devido a uma descarga da barragem que interditou várias estradas e inundou hectares de campos agrícolas, informou a Câmara.

“Temos cerca de 10 pessoas que tivemos que retirar das suas casa, na zona mais baixa, junto da Rua da Biquinha, por as habitações terem ficado inundadas, algumas com água a entrar pelas janelas”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel.

Depois de, há nove dias, a depressão ter “assolado bastante o território, com algumas situações de quedas de árvores, telhados, levantamento de telhados e coberturas, além de danos de quedas de árvores sobre habitações", a depressão Leonardo provocou esta madrugada um “cenário de devastador de água por todo, desde a Lagoa até Óbidos, passando pela Amoreira, Vau, Sobral da Lagoa”, afirmou.

Além da chuva, a situação foi agravada pelo facto de a Barragem do Arnóia ter feito uma descarga, em virtude de ter “ um mecanismo de segurança que, a partir dos 31,45 metros de altura do nível de água, que aciona um mecanismo de abertura automático das suas comportas”.

Os dois rios que atravessam o concelho (Arnóia e Real) “galgaram as margens, tal como todas as ribeiras” o que resultou em perto de uma dezena de estradas, municipais e nacionais, cortadas, entre as quais a Nacional 8, que liga este concelho a Caldas da Rainha.

Embora se registem “algumas derrocadas” e os serviços estejam a avaliar as interdições de estradas” não há nenhuma povoação isolada “mas, segundo o presidente, “há hectares e hectares de terrenos agrícolas inundados, com prejuízos incalculáveis para muitas famílias tem a agricultura como único meio de subsistência”.

O autarca teme que grande parte da população “ficará afetado pelo menos meio ano, perdendo uma ou duas épocas de culturas, nomeadamente nos hortícolas, também com graves prejuízos no âmbito da fruticultura”.

Filipe Daniel disse à Lusa que “apenas as pessoas mais velhas tem memória de uma situação desta dimensão, só comparável a inundações que ocorreram em 2006” quando a barragem não tinha ainda o mecanismo de armazenamento de água autorizado e, portanto, não se conseguia fazer essa gestão de água”.

Câmara de Santarém determina “evacuação obrigatória" das zonas ribeirinhas

A Câmara de Santarém determinou hoje a “evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas” e o encerramento de todas as escolas do concelho como medidas urgentes de proteção à população na sequência do alerta de situação de cheias “nas próximas horas”.

“A população residente em áreas de risco deve abandonar as suas habitações com máxima brevidade”, avisou o município de Santarém, indicando que as zonas identificadas como críticas são Caneiras, Ribeira de Santarém (até à linha de caminho de ferro) e São Vicente do Paul – Reguengo do Alviela.

Nestas três zonas ribeirinhas, a Câmara de Santarém determinou a evacuação obrigatória “nas próximas sete horas”, segundo um comunicado divulgado cerca das 11:15.

Além disso, o município alertou que outras zonas poderão ser afetadas com a evolução do aumento das cheias, nomeadamente Vale de Figueira (zona da Secágro) e Alfange.

A evacuação das zonas ribeirinhas é uma das medidas urgentes e preventivas determinadas pela Câmara de Santarém, em conjunto com o Serviço Municipal de Proteção Civil, no âmbito do aviso à população para “uma situação de cheias nas próximas horas”, devido ao aumento exponencial dos caudais do Rio Tejo e seus afluentes, bem como à precipitação intensa prevista entre hoje e sexta-feira.

Outra das medidas é o encerramento de todas as escolas do concelho na sexta-feira, com o objetivo de “evitar deslocações e garantir a segurança da comunidade escolar”.

Neste âmbito, a Câmara de Santarém ativou a “reabertura da Passagem de Nível do Peso (excecionalmente) para evacuação da zona das Caneiras, só disponível a veículos ligeiros e de proteção civil”, bem como equipas permanentes de acompanhamento e monitorização das zonas ribeirinhas.

Ainda sobre os meios de proteção civil mobilizados, o município determinou o apoio operacional às evacuações e circulação em segurança e a criação de um Centro de Acolhimento Temporário a partir das 16:00, no Pavilhão Municipal de Santarém para pessoas sem suporte familiar imediato, assegurando condições de alojamento, alimentação e apoio social.

A Câmara de Santarém recomenda à população que evite todas as deslocações desnecessárias, privilegie o teletrabalho e se mantenha atento às comunicações oficiais do município, informando que os contactos da Proteção Civil Municipal são 243 333 122 e 800 222 122.

IP3 cortado nos dois sentidos devido a derrocada em Almaça

O Itinerário Principal (IP) 3 encontra-se hoje cortado nos dois sentidos e sem previsão de reabertura devido a uma derrocada que ocorreu na zona de Almaça, a poucos quilómetros da Barragem da Aguieira, informou hoje a GNR de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a circulação rodoviária no IP3 está cortada nos dois sentidos desde as 10:20, devido a uma derrocada que ocorreu ao quilómetro 61,300.

“Não temos previsão para a sua reabertura. Tratou-se de uma derrocada da escarpa lateral, que originou a queda de pedras”, descreveu.

À agência Lusa, a GNR de Coimbra indicou ainda que os desvios do trânsito estão a ser feitos pela Estrada Nacional (EN) 2 em direção à Barragem da Aguieira; pelo Itinerário Complementar (IC) 6 e pela EN 234 em direção ao Luso.

Retomada circulação na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca

A circulação ferroviária na Linha do Norte no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, que estava suspensa devido a inundação da via, foi retomada às 11:00, segundo a CP.

Numa informação enviada à Lusa, a CP – Comboios de Portugal indica que devido a diversas ocorrências provocadas pelo mau tempo continua suspensa a circulação na Linha da Beira Baixa, entre o Entroncamento e Castelo Branco, nos Urbanos de Coimbra e na Linha do Norte os longo curso em Alfarelos (Coimbra).

Segundo a empresa, na Linha da Beira Alta estava hoje de manhã a realizar-se o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda com recurso a material circulante diferente do habitual.

Na Linha do Norte, estão a ser efetuados os serviços regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Castanheira do Ribatejo.

Já na Linha de Cascais, mantinha-se às 11:00 a circulação entre Algés e Oeiras em via única

A circulação ferroviária continua suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, Linha do Oeste e Linha do Sul, entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso.

Proteção Civil aciona alerta vermelho após duplicação do caudal do Tejo

A Proteção Civil ativou hoje o alerta vermelho para a bacia do Tejo devido à subida abrupta do caudal, provocada pelas descargas das barragens, o que coloca em risco zonas ribeirinhas e impõe medidas preventivas no distrito de Santarém.

“Até às 05:00 tínhamos apenas informações sobre caudais que seriam debitados nas barragens do Fratel, Pracana e Castelo de Bode, com um acumulado em Almourol de cerca de 3.500 metros cúbicos por segundo [m³/s]. Durante a madrugada, o cenário inverteu-se e já ultrapassámos 7.400 m³/s. Por isso, foi decretado o alerta vermelho”, disse à Lusa o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, Manuel Jorge Valamatos.

O agravamento do estado de alerta para nível vermelho, o mais elevado de uma escala de quatro, indica risco extremo de inundações e cheias significativas devido ao mau tempo, à subida dos caudais e às descargas das barragens, com possibilidade de inundação de áreas habitualmente críticas, deslizamentos de terras e derrocadas, e implica a mobilização imediata de meios de proteção civil.

“Desde as 9:00 estamos a trabalhar com todas as estruturas de proteção civil, GNR e PSP para regular trânsitos e minimizar prejuízos a bens e pessoas. As previsões indicam que os caudais vão continuar a subir nas próximas horas”, acrescentou Valamatos.

Marcelo diz que situação de cheias em Alcácer do Sal é "a mais grave" do país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, “é talvez a situação de cheias mais grave” do país, consistindo num “teste à resistência”.

“Nesta situação específica, que é talvez aquela em termos de cheias, de longe, a mais grave que existe em todo o território, não há sinais de melhoria”, afirmou o Chefe de Estado, no início de uma visita à cidade alentejana, cuja baixa está inundada desde a quarta-feira da semana passada.

Acompanhado pela presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, e por outros responsáveis locais e regionais, Marcelo Rebelo de Sousa teve uma vista panorâmica sobre as cheias no Rio Sado a partir do sítio mais alto da cidade, junto à Pousada do Castelo local.

Ao observar a água sem fim que se estende lá em baixo, onde já não se perceber onde era o leito do rio, que agora mais parece um mar, o Presidente da República admitiu que a vista sobre este cenário “é impressionante”.

Questionado sobre o que mais o preocupa, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que a situação é “um teste à resistência das pessoas”, nomeadamente daqueles que têm de ser retirados das suas casas.

Mas também, continuou, à “resistência daqueles que estão a ver os seus negócios, as suas pequenas casas comerciais e coisas assim a serem atingidas, mas sobretudo das populações isoladas”.

“O processo é cumulativo, quer dizer, é um dia, depois uma noite, depois mais um dia, depois mais uma noite, depois mais um dia, mais uma noite. E os mais jovens têm uma capacidade para resistir e os mais velhos têm menos”, argumentou.

Trabalhador em estado grave após vento forte o projetar em Porto de Mós

Um homem ficou hoje gravemente ferido num acidente de trabalho no concelho de Porto de Mós, quando o vento forte o projetou contra uma parede, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com o Comando Territorial de Leiria da GNR, o operador, com 40 anos, encontrava-se “numa grua com cesta”, com equipamentos adequados de proteção individual, numa empresa em Calvaria de Cima.

“Com o vento forte, foi projetado, embatendo com violência numa parede”, adiantou a mesma fonte.

O trabalhador, considerado ferido grave, foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria.

Centenas de coberturas provisórias em Ansião voaram esta noite

Mais de uma centena de coberturas provisórias nas habitações do concelho de Ansião voaram esta noite com o mau tempo provocado pela depressão Leonardo, disse hoje à agência Lusa o presidente do Município, Jorge Cancelinha.

“Esta noite, com ‘o Leonardo’, voaram centenas de coberturas de estruturas, principalmente das habitações. Tudo o que estava coberto provisoriamente com lonas, voou”, adiantou Jorge Cancelinha.

O presidente da Câmara Municipal de Ansião, no distrito de Leiria, disse que “ainda assim, não há feridos nem desalojados a registar”, uma vez que “as pessoas acabam por se resguardar em lugares mais seguros”.

O Município de Ansião registava na segunda-feira “mais de uma centena de pessoas realojadas, fora as que não nos foram comunicadas, porque estão com familiares e amigos ou vizinhos”, disse.

Também há cidadãos realojados Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e no quartel dos Bombeiros Voluntários de Ansião, “nomeadamente pessoas que necessitam de aparelhos eletrónicos” para dormir, como oxigénio.

No que toca à reposição de energia elétrica, o presidente disse que “há uma evolução favorável, já que ontem [quarta-feira] de manhã, havia 35% do concelho sem eletricidade, à tarde estava 24% e agora é 19%” do território.

“Estamos a evoluir, mas ainda não estamos bem. Só descansarei quando estiver tudo reposto”, realçou.

As comunicações “continuam muito instáveis e com constantes cortes”, indicou o presidente que tem o concelho com antenas provisórias colocadas pelas operadoras de comunicação para “remediar a queda” da torre existente na serra a Ameixieira.

Penela com trânsito cortado na EN110 e na Ponte das Ferrarias

A circulação automóvel está fechada em diferentes estradas do concelho de Penela, no distrito de Coimbra, na sequência das cheias relacionadas com o mau tempo.

A Estrada Nacional (EN) 110 e os respetivos acessos, na zona da Carvalheira da Boiça, e a Ponte das Ferrarias, na localidade de Ferrarias, têm a circulação cortada, de acordo com a autarquia.

Resgatadas 93 pessoas nos últimos dias da cheia em Alcácer do Sal

Mais quatro pessoas foram resgatadas da cheia do rio Sado, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, entre quarta-feira e a madrugada de hoje, totalizando 93 cidadãos.

Desde quarta-feira que o cenário na cidade alentejana se agravou, tendo sido necessário o município ativar os meios de emergência.

A marginal está inundada e as ruas também, sendo que, para andar na baixa da cidade, só navegando de semirrígidos, barcos fornecidos pela Marinha para as autoridades ajudarem a população.

Na rotunda localizada ao pé da ponte rodoviária metálica, está colocada uma estátua que representa salineiros, com uma dimensão considerável, chegando já a água aos seus pés e praticasmente aos cestos de sal.

No local, a agência Lusa observou cidadãos que se deslocavam numa rua com água pela cintura e que tinham que ir agarrados às paredes, devido à força da água.

O comércio e os negócios encontram-se alagados, alguns deles efetivamente submersos.

Segundo o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, “a maré vai subindo devagarinho e agora, nada há a fazer”, sendo que tem-se de “aguardar que a Natureza vá retirando o caudal do [rio] Sado”.

Tiago Bugio congratulou-se com o esforço de todo o efetivo empregado, entre bombeiros, militares da GNR e funcionários do município, num total de cerca de 80 elementos, e com o facto de não haver quaisquer feridos.

Na quarta-feira à noite, a mesma fonte tinha indicado a necessidade de resgatar 70 pessoas devido a ocorrências relacionadas com inundações, uma vez que o caudal do rio Sado estava a subir "cada vez mais".

O comandante Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, frisou, num balanço pelas 23:15 de hoje, que a situação é "cada vez mais complicada".

Tiago Bugio referiu que a subida da água estava a atingir também Grândola e Odemira (Beja).

As escolas de Alcácer do Sal vão estar encerradas hoje e sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, afetando mais de mil alunos, que terão aulas em casa.

Rio Guadiana baixa em Mértola, mas preocupações mantêm-se

O nível da água do rio Guadiana junto à vila de Mértola, no distrito de Beja, está hoje mais baixo, mas as preocupações mantêm-se com a possibilidade de uma nova subida, disse o presidente do município.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Mértola, Mário Tomé, indicou que nas últimas horas o caudal do rio “desceu um bocadinho”, em relação a quarta-feira, mas avisou que este abaixamento “pode dar uma sensação de falsa segurança”.

“As indicações que temos é que, fruto do que está a chover mais acima [mais a norte], Alqueva vai continuar a libertar muita água, Pedrógão também, as afluentes continuam a meter muita água no rio e o nível pode subir durante o dia de hoje”, salientou.

Assinalando que as autoridades estão a fazer a monitorização constante do nível da água, Mário Tomé apelou aos cidadãos para que “cumpram as orientações da Proteção Civil e do município” para que seja salvaguardado “o mais importante, que são as pessoas”.

Quanto à evacuação, na quarta-feira à noite, do lar da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Mértola, devido à proximidade do nível da água, o presidente do câmara destacou que “a articulação entre as entidades” permitiu cumprir com sucesso a operação.

“As pessoas estão alojadas com dignidade, com segurança, agimos com proatividade e garantimos que as pessoas passaram uma noite tranquila e não com ansiedade sobre se o rio podia ou não subir”, frisou.

Na quarta-feira à noite, a maioria dos utentes do lar foi transferida para o novo Lar de São Miguel do Pinheiro, da Câmara de Mértola, inaugurado no ano passado, mas que ainda não tinha entrado em funcionamento.

Além desta ocorrência, o autarca disse ter conhecimento de um café que ficou inundado na aldeia ribeirinha do Pomarão.

Também em declarações à Lusa, o provedor da SCM de Mértola, José Alberto Rosa, explicou que “à volta de 67 ou 68” dos 72 utentes do lar evacuado foram transferidos. Os restantes foram acolhidos por familiares, que os foram buscar.

A maioria dos utentes foi para “um lar que ainda não estava a funcionar, instalações completamente novas, que nós realmente aproveitámos, e foi ótimo, porque a alternativa era colocar os utentes num pavilhão inóspito, que era um drama”.

Segundo o provedor da instituição, a transferência dos utentes contou com a colaboração das várias entidades no apoio e na disponibilização dos transportes, que agradeceu.

“Os utentes passaram a noite e tem estado a correr bem. Agora, é evidente que, em termos logísticos, tudo tem que ser acertado”, realçou, lembrando que o novo lar não tem ainda condições para a confeção das refeições.

O responsável explicou que as refeições vão ser confecionadas no lar da SCM de Mértola e transportadas para o espaço provisório: “E vamos ver quanto tempo isto vai durar, mas, é evidente, vamos voltar para a nossa casa.”

A Barragem do Alqueva tem vindo a efetuar, nos últimos dias, descargas de água, devido à “persistência de caudais afluentes elevados” provocados pelas chuvas intensas, levando ao aumento do caudal do rio Guadiana, que atravessa o concelho de Mértola.

Cruz Vermelha Portuguesa distribui cerca de 10 mil lonas

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) está a distribuir até ao final da semana cerca de 10 mil lonas para apoiar as famílias cujas habitações ficaram parcialmente danificadas na sequência da tempestade Kristin, informou hoje a instituição.

Em comunicado, a CVP adianta que os donativos recebidos, através do Fundo Nacional de Emergência “Portugal Precisa de Si” permitiram a aquisição das lonas.

“A CVP está a distribuir as lonas destinadas à proteção provisória de telhados e estruturas expostas, mitigando riscos de infiltrações e agravamento dos danos, numa fase crítica marcada pela instabilidade das condições meteorológicas, priorizando as regiões mais afetadas pela Tempestade Kristin: Leiria, Coimbra, Médio Tejo, Oeste e Beira Baixa”, é referido na nota.

A distribuição das lonas está a ser realizada em articulação com as estruturas locais da CVP e as entidades de Proteção Civil, assegurando prioridade às situações de maior vulnerabilidade e necessidade imediata.

A CVP realça que as lonas são um “recurso essencial para minimizar infiltrações, proteger bens e garantir condições mínimas de segurança e habitabilidade, enquanto decorrem as avaliações técnicas e as intervenções definitivas de reparação das habitações”.

“Para centralizar os apoios e garantir transparência na utilização dos recursos, a CVP mantém ativo o Fundo Nacional de Emergência através da plataforma “Portugal Precisa de Si”, disponível em: https://apoiar.cruzvermelha.pt/portugalprecisadesi”, segundo a nota.

Esta plataforma permite, de acordo com a CVP, direcionar, de forma rápida e flexível, os donativos para as necessidades mais urgentes identificadas no terreno, nomeadamente apoio humanitário imediato, recuperação de meios essenciais e reforço da capacidade operacional.

Esta resposta conta também com o apoio específico da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Ageas, cujos donativos foram destinados exclusivamente à aquisição de lonas para proteção de habitações afetadas.

Várias áreas continuam inundadas em Alcoutim junto ao rio Guadiana

Várias zonas ribeirinhas da vila de Alcoutim, no Algarve, continuam inundadas devido ao aumento do caudal do rio Guadiana, cujo nível das águas atingiu cerca de seis metros de altura, revelou o coordenador da Proteção Civil Municipal.

“Neste momento, alguns estabelecimentos de restauração e quiosques, que estão junto ao rio, continuam submersos, nomeadamente na vila e nas zonas das Laranjeiras e Guerreiros do Rio, sem danos pessoais”, disse à Lusa o coordenador da Proteção Civil Municipal, João Simões.

Segundo o responsável, o nível das águas “está estável, com uma altura de cerca de seis metros, prevendo-se que comece a baixar no período da vazante da maré”.

“Acreditamos que comece a baixar, embora tenhamos já duas horas de vazante e não houve uma redução significativa do caudal do rio, dado que as barragens continuam a fazer descargas”, apontou.

João Simões disse que durante a noite “cerca de 14 embarcações que estavam fundeadas junto a Alcoutim ficaram à deriva devido à força da corrente, uma das quais entrou pelo parque de estacionamento da vila, mas sem provocar danos pessoais”.

O responsável disse ainda que a Estrada Municipal 507, na marginal do rio Guadiana, mantém-se temporariamente condicionada ao trânsito rodoviário, apelando às pessoas que evitem colocar-se em risco perto das zonas inundadas.

12 desalojados por casas danificadas e em risco de ruir em Arruda dos Vinhos

Mais de meia dúzia de habitações ficaram com danos avultados e correm risco de ruir no concelho de Arruda dos Vinhos, tendo os moradores ficado desalojados, disse hoje o presidente da câmara.

Carlos Alves disse à agência Lusa que na Estrada do Lapão, entre Arruda dos Vinhos e Alenquer, “mais de meia dúzia de casas ficaram com muitos danos e vão ruir e numa oficina vários carros ficaram soterrados” devido a um aluimento de terras.

“Perto das casas ouvíamos estalos e as fendas estão a aumentar”, precisou o autarca.

Cerca de 12 moradores foram retirados por precaução na quarta-feira e ficaram desalojados e foram realojados em casas municipais ou de familiares.

A Estrada do Lapão está “completamente intransitável”, devido a um aluimento de terras, provocado pela precipitação persistente dos últimos dias.

Neste concelho do distrito de Lisboa, entre outras vias secundárias, a Estrada Nacional 115 está cortada entre Sobral de Monte Agraço e Bucelas devido ao abatimento parcial “muito acentuado” do piso.

“A situação que tínhamos agravou e abateu uma parte da via, mas decidimos cortar nos dois sentidos por questões de segurança”, explicou o autarca.

O presidente da câmara alertou a população para a possibilidade de falta de água em parte do concelho.

Ainda assim, as escolas mantêm-se abertas.

Restabelecida ligações fluviais feitas pela Transtejo

As ligações fluviais da Transtejo entre as estações de Cacilhas e Cais do Sodré e entre Trafaria, Porto Brandão e Belém, foram restabelecidas devido à melhoria das condições meteorológicas e do mar.

Estas ligações entre a margem sul do Tejo e Lisboa tinham sido suspensas ao início da manhã, devido ao mau tempo.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.

A proteção civil registou 399 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa e na Região Oeste, sem vítimas ou desalojados, disse à Lusa Elísio Pereira.

“Entre as 00:00 e as 08:00 registámos 399 ocorrências, a maioria na Grande Lisboa e na Região Oeste devido à chuva persistente e forte. Não temos, a esta hora (08:20) conhecimento de que haja vítimas ou desalojados”, adiantou.

Estradas intransitáveis obrigam ao fecho de duas escolas nas Caldas da Rainha

Duas escolas estão hoje encerradas no concelho das Caldas da Rainha devido ao mau tempo e a Câmara prevê que outras venham a ter de ser encerradas por os acessos se encontrarem intransitáveis.

“As Escolas de Alvorninha e de A-dos-Francos encontram-se encerradas devido a problemas de acessibilidade e os serviços estão a fazer um levantamento de mais algumas em que deverá ser tomada a mesma medida”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vitor Marques.

O autarca explicou que “a escola de Alvorninha já tinha alguns problemas de impermeabilização e um muro que estava a ser vigiado e que está hoje a ser avaliado”.

No caso de A-dos-Francos, o fecho “deve-se à subida do leito do rio”, que está a inundar algumas estradas.

A subida do nível dos leitos dos rios, que estão numa quota como há muito não se via” é hoje a principal preocupação da autarquia, que está a monitorizar “os efeitos sobre as estradas, sobretudo nas freguesias, onde os terrenos estão tão saturados que já não suportam mais água”.

Os serviços municipais de proteção civil estão “também a controlar algumas edificações mais antigas, que na depressão Kristin perderam algumas telhas, e a avaliar se há estruturas em risco de colapsar”, disse Vitor Marques.

No mesmo concelho, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento das Caldas da Rainha informam que, devido a uma rotura de grande dimensão na Estrada Nacional 360 (Estrada da Foz), “o abastecimento de água se encontra comprometido”.

Em comunicado, os SMAS precisaram que a ocorrência afeta diversos consumidores na área das Caldas da Rainha e na freguesia do Nadadouro, prevendo-se que “a reposição do abastecimento seja efetuada de forma faseada”.

Várias áreas inundadas na cidade e zonas rurais de Leiria

Várias zonas estão hoje inundadas na cidade e zonas rurais de Leiria, e o foco “está nas cheias” depois de o concelho ter sido gravemente afetado pela depressão Kristin, revelou o vereador Luís Lopes.

“Temos já várias zonas inundadas, quer na cidade, quer nas zonas mais rurais”, declarou aos jornalistas Luís Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está o centro de operações do município.

Segundo o vereador que tem o pelouro da Proteção Civil, hoje de manhã foi antecipada “a necessidade de evacuações preventivas nalguns locais”.

Hospital de Portalegre ativa Plano de Emergência por danos nos acessos

O Plano de Emergência do hospital de Portalegre foi acionado hoje, na sequência da tempestade Leonardo, que provocou vários danos em acessos àquela unidade, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo.

De acordo com o porta-voz da ULS, Ilídio Pinto Cardoso, o plano foi ativado porque “alguns dos acessos ao hospital estão interditados e porque podem ainda ocorrer várias situações” provocadas pelo mau tempo.

Marcelo diz que situação em Alcácer do Sal é "muito impressionante"

O Presidente da República está em Alcácer do Sal e diz que a situação é "muito impressionante" e corresponde "à descrição que era feita".

"A ministra do Ambiente esteve aqui e assumiu compromissos. É uma ministra muito assertiva e efetiva", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas.

O chefe de Estado vai reunir ainda esta quinta-feira com o primeiro-ministro e ainda não tomou uma decisão sobre se vai manter a viagem a Madrid.

Mealhada com circulação rodoviária interdita em várias estradas e ruas

A circulação automóvel encontra-se interdita em várias estradas e ruas do concelho da Mealhada devido “à precipitação intensa, quedas de árvores e outros constrangimentos” associados à depressão Leonardo.

Na Mealhada, encontra-se cortada a Estrada Sernadelo/ Antes, Luso e o Túnel Carpinteiros.

Já na Pampilhosa, a circulação foi interdita, por questões de segurança, no Túnel da Lagarteira, Rua do Courcoury, Rua do cemitério, Estrada Pampilhosa/Póvoa do Loureiro e na Reta de Larçã.

Também na Rua da Várzea, que faz a ligação Pedrulha-Mealhada, a água está a chegar à faixa de rodagem, o que está a condicionar o trânsito.

Mais de 100 estradas cortadas, maioria nacionais e municipais

As condições atmosféricas causadas pelas constantes tempestades continuam a obrigar ao corte de trânsito na Autoestrada 14 (Coimbra-Figueira da Foz), em três troços, noutros três de Itinerários Complementares (IC), além de múltiplos em 77 estradas nacionais e em 66 municipais.

Fonte oficial da GNR disse à agência Lusa que os condicionamentos na A14 localizam-se na saída para Maiorca e nos ‘nós’ de ligação à A17 de Casal do Raposo e Ferrestelo.

Há também dois ‘cortes’ no IC9, em Alcobaça e em vale dos Ovos e um no IC1, em Grândola.

Além destas ocorrências, verificam-se outros condicionamentos em 77 estradas nacionais, e em 66 estradas municipais, por todo o País, segundo a mesma fonte.

Coimbra com circulação rodoviária cortada na estrada da Espertina e em dois túneis

A circulação automóvel encontra-se cortada na Estrada da Espertina, bem como nos túneis da Marmeleira e da Estrada Nacional (EN) 17, junto à Quinta da Portela, revelou hoje fonte da Câmara Municipal de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o caudal da Ponte do Açude atinge os 1.487 m³ por segundo.

Foram também acionados para o Cabouco uma embarcação e um veículo dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Na quarta-feira, a Câmara de Coimbra alertou que se mantém o risco de cheias com afetação das zonas ribeirinhas do rio Mondego.

“As equipas de proteção civil, segurança e socorro, bem como os serviços municipais, estão em prontidão no terreno, em ações de prevenção e vigilância”.

Dez distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, por causa da agitação marítima estão sob aviso laranja até às 05:00 de domingo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, enquanto na costa norte da Madeira e no Porto Santo o aviso vigora até às 15:00 de sexta-feira.

Também sob aviso laranja, mas por causa da neve, estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, até às 05:00 de domingo. A estes juntam-se os de Viana do Castelo, Vila Real e Braga, entre as 12:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.

O aviso laranja é emitido sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da chuva, o IPMA colocou sob aviso amarelo (o menos grave numa escala de três) 12 distritos, em vigor até às 09:00 de hoje em Castelo Branco, até às 18:00 de hoje em Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Coimbra, Aveiro e Leiria, e até às 15:00 de sábado em Portalegre, Lisboa, Santarém, Setúbal e Beja.

Aumentou para 86 mil o número de pessoas sem luz

O mau tempo da madrugada de hoje fez aumentar para 86 mil o número de pessoas sem energia elétrica, segundo a informação divulgada pela E-REDES.

Numa informação enviada à Lusa, a E-REDES revelou que, pelas 07:30, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin afetavam 76 mil clientes.

Segundo a empresa, o distrito mais afetado é o de Leiria, com 57 mil clientes sem luz, seguido de Santarém, com 15 mil, Castelo Branco, com três mil, e Coimbra, com mil clientes ainda sem energia elétrica.

Ponto da situação da circulação ferroviária (às 8h00)

Novos condicionamentos:

Linha do Norte: circulação suspensa entre Alverca e Castanheira, e entre Alfarelos e Coimbra B;

Linha da Beira Baixa: circulação suspensa entre Fratel e Sarnadas;

Linha de Cascais: interrompida a via A entre Algés e Oeiras.

Mantém-se:

Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho;

Linha do Oeste: circulação suspensa entre Mafra e Amieira;

Linha do Sul: circulação suspensa entre Grândola e Azinheira de Barros.

Água, lama e pedras da Serra de São Mamede em Portalegre danificam dezenas de carros

Dezenas de automóveis sofreram hoje danos e outros foram arrastados em Portalegre pela força da água, lama e pedras provenientes da Serra de São Mamede, na sequência da tempestade Leonardo, disse à agência Lusa a presidente do município.

De acordo com Fermelinda Carvalho, está “espalhado o caos” numa determinada zona da cidade, nomeadamente entre as avenidas de Santo António (lateral ao hospital), Liberdade e na zona do rossio, onde se registaram inundações e ficou acumulada “muita lama”.

“Vieram da serra (água, lama e pedras), que arrastaram carros, isto é o caos”, alertou.

Lusa

Um desalojado por desabamento de habitação em Alenquer

Uma casa desabou, desalojando uma pessoa, e outras duas correm esse risco devido ao mau tempo na localidade da Mata, no concelho de Alenquer, disse hoje o presidente da câmara.

João Nicolau disse à agência Lusa que “uma casa desabou, estando o desalojado no local a acompanhar os trabalhos e a ser acompanhado pelos serviços municipais de Ação Social e poderá precisar de alojamento temporário”.

Outras duas habitações da mesma localidade do distrito de Lisboa correm o mesmo risco, podendo desalojar outras duas pessoas.

Segundo o autarca, o Rio de Alenquer não galgou as margens, mas está no seu limite e registaram-se diversas ocorrências relacionadas com desabamento de terras para as estradas.

Ainda no distrito de Lisboa, na Lourinhã, o Rio Grande, que atravessa o concelho, não galgou as margens, mas encheu de água diversas ruas do centro da vila e também na localidade do Vimeiro, onde passa um seu afluente, disse o vice-presidente da câmara, António Gomes.

“A circulação nas estradas está muito difícil porque as estradas estão muito sujas e temos a Estrada Nacional 361-1, entre Lourinhã e Miragaia, cortada por inundação na freguesia de Miragaia”, acrescentou.

Por esse motivo, a Proteção Civil Municipal decidiu hoje de manhã encerrar todas as escolas, “por motivos de segurança”, assim como o Centro de Saúde da Lourinhã, “por motivos de segurança”, é referido em comunicado enviado.

Em Torres Vedras, o Rio Sizandro que atravessa a cidade, já galgou as margens dentro da cidade perto do Estádio do Torreense e nas freguesias de Dois Portos e Ponte do Rol, obrigando por prevenção à retirada de 12 pessoas das habitações já na quarta-feira à tarde.

No concelho, as escolas também se encontram encerradas e com todas as atividades suspensas.

Em comunicado, a autarquia sublinhou que “devido à sucessão de depressões, diversas estradas em todo o concelho estão alagadas e/ou obstruídas devido a inundações ou deslizamentos de terras, provocando grandes condicionantes no trânsito”, motivo pelo qual apela à população para adotar o teletrabalho.

Entre as vias cortadas, destacam-se as estradas nacionais 9, entre Torres Vedras e Casalinhos de Alfaiata, 248 entre Caixaria e Ribaldeira, 247 na Escaravilheira, e o nó de acesso à autoestrada A8 junto ao centro comercial.

Já no distrito de Leiria, em Alcobaça, o Rio Alcoa “não galgou as margens mas está próximo disse”, existindo inundações sobretudo dentro da cidade e nas localidades de Alfeizerão e São Martinho, afirmou o vice-presidente da câmara, Paulo Mateus.

“Foram retiradas pontualmente algumas pessoas de casas nas freguesias rurais”, adiantou, sem precisar.

Várias estradas estão cortadas por cheias ou deslizamentos de terras, nomeadamente os acessos à cidade pela Estrada Nacional 8, (Caldas da Rainha - Alcobaça) e pelo IC9.

Escola encerrada no concelho de Montemor-o-Velho e estradas cortadas

A escola das Meãs, em Montemor-o-Velho, vai estar hoje encerrada por motivos de segurança, anunciou aquela Câmara do distrito de Coimbra na sequência do mau tempo.

“Por motivos de segurança, a escola das Meãs encontra-se encerrada”, revelou aquela Câmara do Baixo Mondego nas redes sociais, explicando igualmente que a Estrada Nacional 111, em frente aos semáforos das Meãs do Campo, bem como a rua professora Natália Cerveira (em frente à escola) e a rua Manuel Jardim, estão cortadas à circulação rodoviária por motivos de segurança, devido a uma derrocada.

“Os serviços de transporte público, em particular as linhas 221 e 220, encontram-se muito condicionados, podendo registar-se atrasos significativos”, disse ainda a autarquia.

Registadas quase 400 ocorrências até às 08:00, sem vítimas

A proteção civil registou 399 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa e na Região Oeste, sem vítimas ou desalojados, disse à Lusa Elísio Pereira.

“Entre as 00:00 e as 08:00 registámos 399 ocorrências, a maioria na Grande Lisboa e na Região Oeste devido à chuva persistente e forte. Não temos, a esta hora (08:20) conhecimento de que haja vitimas ou desalojados”, adiantou.

De acordo com Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), das 399 ocorrências registadas, 65 foram na Grande Lisboa e 75 na Região Oeste.

Subida do Douro no Porto estável mas restrições nas margens podem aumentar

A subida do caudal do rio Douro, no Porto, “tem-se mantido estável” devido à coordenação com as barragens, mas se a chuva persistir os condicionamentos nas margens serão mais restritivos, avisou o comandante adjunto da Capitania do Douro.

Num ponto de situação à agência Lusa, cerca das 07:30, Pedro Cervaens disse que “esta noite a cota do rio atingiu os 5,10 metros”, abaixo da cota maior (5,30) já registada nos dias anteriores, considerando a situação “estável”, mas apelando a “muita cautela e vigilância”.

“A coordenação que tem sido feita com as barragens tem sido muito coerente. E as marés, como têm vindo a baixar progressivamente de altura, porque as águas vivas estão a desaparecer aos poucos, acaba por tornar a situação estável. Mas caso a pluviosidade aumente significativamente nestes próximos dias e que a água que aporta às barragens seja superior, se calhar já não se consegue manter este nível”, disse o comandante adjunto da Capitania do Douro.

Pedro Cervaens explicou que tem sido feita uma coordenação “muito focada” com a EDP, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), comandos regionais de Emergência e Proteção Civil e autoridades locais para avaliar a situação e tomar medidas.

“Isto vai continuar a persistir, com as frentes a continuar a entrar no território e, portanto, é importante manter estas medidas de prevenção, comportamentos de prevenção cautelosos. Recomendamos que as pessoas respeitem os condicionamentos que já estão estabelecidos. É possível que seja necessário estabelecer condicionamentos mais restritos caso, efetivamente, aumente a pluviosidade”, concluiu.

Especialista alerta: sem ordenamento do território e novas barragens, cheias no Mondego irão agravar-se

Alfeu Sá Marques, antigo professor da Universidade de Coimbra e ex-presidente das Águas de Coimbra, considera que Portugal está a pagar décadas de erros no ordenamento do território e na gestão dos rios. Aos 72 anos, com larga experiência no estudo do rio Mondego e das cheias em Coimbra, o engenheiro defende que, sem mudanças estruturais, o risco de inundações irá aumentar nas próximas décadas.

Interrompida ligação fluvial entre Trafaria, Porto Brandão e Belém

A ligação fluvial feita pela Transtejo entre Trafaria, Porto Brandão e Belém está interrompida devido às condições meteorológicas e de mar muito adversas, já depois de ter sido suspensa a ligação Cacilhas - Cais do Sodré

A informação da empresa, divulgada no ‘site’ pelas 07:04, indica que o serviço está temporariamente interrompido e que não é possível prever a retoma do serviço regular entre estes portos fluviais dos municípios de Almada e Lisboa.

A Transtejo já tinha comunicado a interrupção da ligação que também faz entre as estações de Cacilhas (Almada) e Cais do Sodré (Almada), pelos mesmos motivos.

A empresa é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Inundações em Alhandra e Vila Franca de Xira sem vítimas

O galgamento do rio Tejo causou hoje inundações junto às zonas ribeirinhas de Alhandra e Vila Franca de Xira, Lisboa, que levaram à suspensão da Linha ferroviária do Norte, entre Castanheira e Alverca, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou à Lusa cerca das 07:30 que as inundações não causaram vítimas, nem desalojados.

“Por causa das inundações, está suspensa a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Castanheira e Alverca, e a Estrada Nacional (EN) 10, está cortada no sentido sul-norte junto a Vila Franca de Xira”, disse.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 06:30 pelo menos 70 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies.

Segundo informação disponível no 'site' da ANEPC às 06:30, a maioria das ocorrências foram registadas na Grande Lisboa, nas regiões Oeste, Lezíria do Tejo, Coimbra e Península de Setúbal,

Contactado hoje pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse esta madrugada se registaram dezenas de ocorrências relacionadas com os efeitos da passagem da depressão Leonardo, a maioria quedas de árvores e inundações, sem vitimas.

Aluimento de terras obriga a cortar EN 222 em Gaia

Um aluimento de terras esta madrugada obrigou ao corte da Estrada Nacional 222 em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

A ocorrência foi registada às 04:33 para um aluimento de terras junto à ponte do rio Inha.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou à Lusa, cerca da 06:30, que a situação não provocou feridos.

A entrada está cortada no sentido Canedo/Lomba, entre Canedo e Lavercos.

Resgatadas 89 pessoas da cheia do rio Sado em Alcácer do Sal

Um total de 89 pessoas foram resgatadas da cheia do rio Sado, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, entre quarta-feira e a madrugada de hoje, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil local.

“A maré vai subindo devagarinho e agora, nada há a fazer, temos de aguardar que a Natureza vá retirando o caudal do [rio] Sado, sendo que o pico da preia-mar (maré-cheia) estava previsto para as 06:00 horas”, afirmou o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Tiago Bugio congratulou-se com o esforço de todo o efetivo empregado, entre bombeiros, militares da GNR e funcionários do município, num total de cerca de 80 elementos, e com o facto de não haver quaisquer feridos.

Na quarta-feira à noite, a mesma fonte tinha indicado a necessidade de resgatar 70 pessoas devido a ocorrências relacionadas com inundações, uma vez que o caudal do rio Sado estava a subir "cada vez mais".

O comandante Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, frisou, num balanço pelas 23:15 de hoje, que a situação é "cada vez mais complicada".

Tiago Bugio referiu que a subida da água estava a atingir também Grândola e Odemira (Beja).

As escolas de Alcácer do Sal vão estar encerradas hoje e sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, afetando mais de mil alunos, que terão aulas em casa.

Circulação suspensa na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca. Linha de Cascais condicionada

A circulação ferroviária na Linha do Norte, no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, estava hoje pelas 06:00 suspensa devido a inundações, segundo a CP – Comboios de Portugal.

A linha do Norte estava já suspensa também devido a inundações na zona de Alfarelos (Coimbra) para comboios de longo curso, sendo que interrupção afeta igualmente a Linha da Beira Alta e o Ramal de Alfarelos.

Na Linha de Cascais, distrito de Lisboa, a circulação entre Algés e Oeiras estava também, pelas 06:00, a ser feita em via única, devido às condições meteorológicas.

Proteção civil registou pelo menos 70 ocorrências até às 06:30

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 06:30 pelo menos 70 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies.

Segundo informação disponível no 'site' da ANEPC às 06:30, a maioria das ocorrências foram registadas na Grande Lisboa, nas regiões Oeste, Lezíria do Tejo, Coimbra e Península de Setúbal,

Contactado hoje pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse esta madrugada se registaram dezenas de ocorrências relacionadas com os efeitos da passagem da depressão Leonardo, a maioria quedas de árvores e inundações, sem vitimas.

“Não conseguimos contabilizar as ocorrências de momento. Foram dezenas de ocorrências, mas não há registo de vitimas. Tivemos muitas quedas de árvores na Avenida Defensor Chaves e Campo de Ourique por exemplo”, indicou.

Também o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo disse à Lusa ter registado muitas ocorrências, a maioria quedas de árvores e inundações.

“Tivemos uma inundação numa habitação em Samora Correia, mas já resolvida, sem vitimas e sem necessidade de realojamento”, disse.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Oeste deu conta igualmente de dezenas de ocorrência por causa da chuva e vento forte, a maioria inundações e quedas de árvores, sem causar vitimas.

Num balanço anterior à Lusa, fonte da ANEPC disse terem sido registadas entre as 00:00 e as 23:00 de quarta-feira 1.790 ocorrências devido ao mau tempo, que afetaram sobretudo as sub-regiões da Grande Lisboa, Setúbal e Oeste.

As ocorrências entre as 00:00 e as 23:00 de quarta-feira atingiram sobretudo a Grande Lisboa, com 276, Setúbal (221) e Oeste (220) e as principais situações foram inundações, queda de árvores e movimento de massas.

Ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré interrompida

A ligação fluvial feita pela Transtejo entre as estações de Cacilhas e o Cais do Sodré está interrompida devido às condições meteorológicas e de mar muito adversas, segundo informação da empresa no seu 'site'.

"Por motivo de condições meteorológicas e de mar muito adversas, o serviço de transporte encontra-se temporariamente interrompido nesta ligação fluvial", indica a Transtejoi, numa atualização feita pelas 05:48.

De acordo com a empresa, não é possível, para já, prever a retoma do serviço regular entre os dois portos fluviais dos municípios de Almada, Setúbal, e de Lisboa.

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Acompanhe aqui as incidências sobre o mau tempo que assola o país

Bom dia!

Acompanhe aqui todas as incidências sobre o mau tempo que assola o país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou que a depressão Leonardo vai provocar chuva persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros na manhã desta quinta-feira, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada.

Prevê-se ainda “queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando gradualmente a cota para 900 metros” na sexta-feira, “com acumulação nas serras do Norte e Centro”.

Quanto ao vento, estão previstas rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas, diminuindo de intensidade a partir do final desta quinta-feira à tarde e prevendo-se “nova intensificação do vento” a partir da manhã de sábado, em particular na região Sul, adiantou o IPMA.

Cheias em Vila Nova da Rainha
Chuva persistente e por vezes forte até meio da manhã de quinta-feira. 76 mil clientes continuam sem luz
