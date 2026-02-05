Água, lama e pedras da Serra de São Mamede em Portalegre danificam dezenas de carros
NUNO VEIGA/LUSA
Água, lama e pedras da Serra de São Mamede em Portalegre danificam dezenas de carros

Plano de Emergência do hospital local foi acionado, na sequência da tempestade Leonardo, que provocou vários danos em acessos àquela unidade.
DN/Lusa
Dezenas de automóveis sofreram esta quinta-feira, 5 de fevereiro, danos e outros foram arrastados em Portalegre pela força da água, lama e pedras provenientes da Serra de São Mamede, na sequência da tempestade Leonardo, disse à agência Lusa a presidente do município.

De acordo com Fermelinda Carvalho, está “espalhado o caos” numa determinada zona da cidade, nomeadamente entre as avenidas de Santo António (lateral ao hospital), Liberdade e na zona do rossio, onde se registaram inundações e ficou acumulada “muita lama”.

“Vieram da serra (água, lama e pedras), que arrastaram carros, isto é o caos”, alertou.

NUNO VEIGA/LUSA

A autarca explicou que, por volta das 08:00, a Proteção Civil e os serviços municipais estavam a desenvolver operações de limpeza e a obstruir vias na zona do rossio.

“Nós temos os meios, estão mais meios a chegar para atacar esta situação, estamos a mobilizar tratores de agricultores, máquinas de empresários para limpar tudo rápido”, acrescentou.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alto Alentejo especificou que as zonas mais atingidas da cidade de Portalegre são a Avenida de Santo António e também a entrada principal do hospital.

Água, lama e pedras da Serra de São Mamede em Portalegre danificam dezenas de carros
Proteção Civil aciona alerta vermelho após duplicação do caudal do Tejo. 86 mil clientes sem eletricidade

“A ribeira que passa por trás do hospital galgou as margens e essa inundação fez literalmente os carros virem barreira abaixo”, disse a fonte.

A água da ribeira arrastou imensos veículos, cujo número a fonte do CDOS não soube para já precisar, assim como “detritos e pedras”, o que afetou a entrada principal do hospital, que “ficou inoperacional”, disse.

Pelo distrito, “há quedas de árvores, inundações em vários concelhos e estradas cortadas”, mas a principal ocorrência é a de Portalegre, acrescentou o comando sub-regional.

NUNO VEIGA/LUSA

Hospital local ativa Plano de Emergência por danos nos acessos

O Plano de Emergência do hospital de Portalegre foi acionado esta quinta-feira, na sequência da tempestade Leonardo, que provocou vários danos em acessos àquela unidade, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo.

De acordo com o porta-voz da ULS, Ilídio Pinto Cardoso, o plano foi ativado porque “alguns dos acessos ao hospital estão interditados e porque podem ainda ocorrer várias situações” provocadas pelo mau tempo.

“Não há danos no hospital, nem qualquer ferido” causado pelo mau tempo, afiançou o mesmo responsável.

NUNO VEIGA/LUSA

Segundo Ilídio Pinto Cardoso, “apenas pelo lado do Serviço de Urgência” é possível aceder ao Hospital Dr. José Maria Grande, ou seja, através da Avenida Pio XII, “mas com alguns constrangimentos”.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das tempestades Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

NUNO VEIGA/LUSA
