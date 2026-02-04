As três casas que ficaram cercadas pelas águas do rio Alenquer, em Vila Nova da Rainha.
As três casas que ficaram cercadas pelas águas do rio Alenquer, em Vila Nova da Rainha.Gerardo Santos
Sociedade

E de repente ficaram a morar numa ilha

Três casas estão rodeadas de água na Azambuja. Trabalhos para desimpedir ribeiras tentaram impedir água de chegar à autoestrada ao longo do dia em que foram encerradas escolas e cortadas estradas.
Carla Aguiar
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
cheias
Mau Tempo
Tempestade
Azambuja

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt