Incêndios já fizeram nove feridos. A25 cortada. DGS elevou nível de risco para a saúde

Nove feridos, um dos quais em estado considerado grave devido a queimaduras, é o balanço mais recente partilhado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O Comandante Nacional, Mário Silvestre, adiantou ainda que outras 24 pessoas tiveram de receber assistência médica no terreno. No meio do cenário de gravidade, o comandante deixou uma nota positiva: uma bombeira da Golegã, que ontem tinha sido assistida com queimaduras graves, já recuperou.Este impacto humano surge num dia marcado por condições meteorológicas “extremas”, que ditaram o registo de 92 ocorrências — 23 das quais com origem durante o período noturno. No combate às chamas estão atualmente mobilizados 3025 operacionais.O ponto de situação da Proteção Civil destaca cinco incêndios como os que causam “mais preocupação”: Vouzela, Barcelos, Cinfães, Setúbal e Arouca. Entre estes, a situação de Vouzela é a que exige maior atenção, devido a uma “propagação extremamente violenta” durante a noite, impulsionada por ventos fortes e condições severas.Caracterizado como “extremamente complexo”, o fogo de Vouzela chegou a queimar uma média de 600 hectares por hora, contabilizando já um total de 10 mil hectares consumidos. “Estão a ser feitos todos os esforços para evitar que afete a serra do Caramulo”, assegurou Mário Silvestre, recordando a elevada complexidade que também marcou o combate aos incêndios nesta mesma região no ano de 2013.