Palácio da Justiça é um dos locais mais criticados pelos funcionários.
Palácio da Justiça é um dos locais mais criticados pelos funcionários.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Escolas, tribunais e centros de saúde não estão preparados para ondas de calor

Alunos a passar mal em salas de aula, julgamentos adiados, médicos em salas com temperaturas acima dos 30 graus.
Amanda Lima
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