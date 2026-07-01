Em abril, havia 2800 internamentos sociais, segundo dados da APAH.
Em abril, havia 2800 internamentos sociais, segundo dados da APAH.
Sociedade

Administradores de hospitais pedem resolução urgente de casos sociais para responder a onda de calor

País vai entrar na sexta onda de calor deste ano. Ministério da Saúde diz que SNS tem plano de contingência para responder ao aumento da procura de cuidados, mas gestores estão preocupados: “Se a procura for muita, não haverá camas suficientes para internar e atividade programada terá de ser suspensa”. Médicos de família apelam à população para que cumpra regras de proteção.
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