O Bloco de Esquerda queria ouvir a secretária de Estado Adjunta e para a Igualdade Carla Rodrigues, para perceber o que aconteceu aos pareceres que o seu gabinete pediu à CIG, mas PSD e Chega impediram audição.
O Bloco de Esquerda queria ouvir a secretária de Estado Adjunta e para a Igualdade Carla Rodrigues, para perceber o que aconteceu aos pareceres que o seu gabinete pediu à CIG, mas PSD e Chega impediram audição.FOTO: Tony Dias
Sociedade

Identidade de género. Afinal, havia três pareceres da CIG contra diplomas da direita

Foi a pedido da secretária de Estado para a Igualdade que a Comissão para a Igualdade fez pareceres sobre os diplomas do PSD, Chega e CDS-PP — pareceres esses que ministra Margarida Balseiro Lopes garante desconhecer. PSD e Chega impediram audição de secretária de Estado e da presidente da CIG.
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