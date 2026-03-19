Desde 2018, quando foi aprovada a lei que a direita parlamentar pretende agora revogar, pouco mais de 3000 pessoas mudaram nome e género no Registo Civil. Na imagem, marcha do Dia Internacional da Visibilidade Trans (de transgénero), março de 2024.
Desde 2018, quando foi aprovada a lei que a direita parlamentar pretende agora revogar, pouco mais de 3000 pessoas mudaram nome e género no Registo Civil. Na imagem, marcha do Dia Internacional da Visibilidade Trans (de transgénero), março de 2024. Gerardo Santos
Política

Identidade de Género: PSD quer de volta a lei “inaceitável” de 2011 que Cavaco vetou

Há 15 anos, PSD votou contra a proposta de lei do Governo PS que permitia a pessoas transgénero mudar nome e sexo no Registo Civil mediante relatório clínico. Esta quinta-feira, defende no parlamento a reposição desse regime que, como o Chega, reputa de “equilibrado”. Mas pareceres de clínicos enviados para o parlamento são unânimes: projetos em causa constituem “retrocesso” e “não se baseiam em evidência científica sustentada”.
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