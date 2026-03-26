Marcha no Dia Internacional da Visibilidade Trans, em março de 2023, em Lisboa.
Marcha no Dia Internacional da Visibilidade Trans, em março de 2023, em Lisboa.Paulo Alexandrino/Arquivo Global Imagens
Sociedade

Identidade de género: “Vai-se criar um mercado negro de hormonas”

Médicos que trabalham com jovens transgénero acusam: PSD, Chega e CDS-PP não ouviram especialistas antes de legislar nem previram consequências, como recurso ao mercado negro. E perguntam: se terapêutica hormonal for interdita a menores, que vai suceder aos que neste momento a recebem?
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