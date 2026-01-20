Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Com inspiração nazi, o grupo 1143 cresceu nos últimos dois anos
Com inspiração nazi, o grupo 1143 cresceu nos últimos dois anosFOTO: Reinaldo Rodrigues / Global Imagens
Sociedade

Grupo neonazi tinha núcleos por todo o país, na Suíça e em França

“Uma estrutura com estabilidade no tempo e que se alarga”, disse o diretor Nacional da PJ sobre o Grupo 1143, liderado por Mário Machado. Ambicionava ser uma “milícia” para uma “guerra racial”.
Valentina MarcelinoAmanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
discriminação
Polícia Judiciária
Discurso de ódio
criminalidade
Mário Machado
edição impressa
extrema direita violenta

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt