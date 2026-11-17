O ministro da Administração Interna apelou esta terça-feira, 17 de novembro, para que ao mínimo sinal de violência nas escolas seja feito um alerta para as autoridades. Elogiando o trabalho do programa Escola Segura, Luís Neves, garantiu que o Governo quer antecipar os problemas, pedindo à sociedade que esteja mais atenta.

“Nós queremos antecipar, queremos mitigar, não queremos ter resultados destes e faço este apelo em nome do Governo para todos: que possamos estar mais atentos, mais vigilantes”, disse Luís Neves na sessão comemorativa do 159.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. “Ao mínimo sinal do meio escolar, dos funcionários, dos professores, das famílias, das coletividades onde estão, dos meios onde se encontram, dos próprios jovens, ao mínimo sinal, esse sinal tem de ser um alerta para as autoridades”, apelou o ministro um dia depois de ter sido noticiado que uma aluna de 13 anos da Escola Básica 2,3 Delfim Santos, em Lisboa, foi agredida por outros alunos na sexta-feira.

A PSP confirmou ao DN que "a situação envolveu uma aluna de 13 anos, que terá sido agredida por três colegas, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos, através de pontapés e murros, tendo ainda sido atingida na cabeça com uma vassoura".

Ainda de acordo com a PSP, os agressores foram identificados e a aluna agredida – que regressou à escola na segunda-feira - sofreu "diversos hematomas pelo corpo e uma escoriação na zona da cabeça", tendo recebido assistência médica no Hospital de Santa Maria.

“Tal qual na violência doméstica, parece que só damos [importância] quando os factos ocorrem...”, comentou Luís Neves ao fazer o apelo e realçando que “o meio digital é um meio de violência extraordinário”. “As famílias têm a obrigação de detetar, de antecipar, de encurtar esse caminho de violência, de extremismo, de violência de género que existe”, disse.

No caso da agressão na escola do agrupamento das Laranjeiras, os encarregados de educação de todos os menores envolvidos foram contactados e informados a a PSP elaborou o expediente relativo à ocorrência e comunicou os factos apurados às entidades competentes, para os devidos efeitos.