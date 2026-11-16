Aluna hospitalizada após agressões em escola de Lisboa

Uma aluna da escola da Escola Básica 2,3 Delfim Santos, em Lisboa, foi hospitalizada na sexta-feira, 13 de novembro, na sequência de um episódio de agressões por colegas em plena escola. O caso está a ser noticiado pela SIC Notícias e pela TVI/CNN Portugal, que tiveram acesso às imagens do incidente, alegadamente filmado por alunos.

De acordo com as imagens divulgadas pelas duas estações de TV, o episódio começou com um confronto verbal entre dois alunos - que andarão no 8.º e 9.º anos e que terão entre 13 e 15 anos -, que depois se transformou numa violenta agressão a uma rapariga, que envolveu pontapés e murros, inclusivamente na cara.

A aluna agredida foi assistida no hospital de Santa Maria. Já os agressores foram identificados pela PSP.

A PSP avança ao DN que "a situação envolveu uma aluna de 13 anos, que terá sido agredida por três colegas, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos, através de pontapés e murros, tendo ainda sido atingida na cabeça com uma vassoura".

Ainda de acordo com a PSP, a aluna agredida sofreu "diversos hematomas pelo corpo e uma escoriação na zona da cabeça".

Fonte oficial da PSP adianta ainda ao DN que os encarregados de educação de todos os menores envolvidos foram contactados e informados do sucedido.

A PSP elaborou o expediente relativo à ocorrência e comunicou os factos apurados às entidades competentes, para os devidos efeitos.

A SIC Notícias avança que os dois alunos apontados como agressores foram suspensos por tempo indeterminado na sequência desta agressão. Diz ainda que um deles tinha regressado recentemente à escola, que integra o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, depois de já ter cumprido uma suspensão.

De acordo com a TVI/CNN Portugal, as imagens foram captadas pelos próprios alunos que assistiam a tudo, apesar da proibição de uso de telemóvel nas escolas. Essas imagens terão depois chegado ao conhecimento de encarregados de educação, que denunciaram o caso.