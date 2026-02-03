Cerca de 118 mil clientes da E-Redes ainda sem energia. Baixa de Alcácer do Sal outra vez inundada

Continuam a registar-se "condicionamentos" na circulação ferroviária em "algumas linhas da rede nacional", devido à passagem da depressão Kristin e às condições meteorológicas "das últimas horas, com impacto na infraestrutura devido a inundações, à queda de árvores e detritos", segundo a Infraestruturas de Portugal (IP). Este era o ponto de situação às 08h00:Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho;Ramal de Alfarelos: circulação suspensa entre Alfarelos e a Figueira da Foz;Linha do Oeste: circulação suspensa entre Mafra e Amieira.A Infraestruturas de Portugal indica que as equipas estão "no terreno a desenvolver todos os esforços para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança".